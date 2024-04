Globus zařazuje do prodeje novou privátní značku s převážně českým zbožím

Nabídnout zákazníkům kvalitní zboží za výhodnou cenu. To je záměr Globusu, který aktuálně posiluje sortiment privátních značek o řadu Váš výběr. Sortiment s tímto názvem se promítne do nabídky potravinového i nepotravinového zboží, ale nemá roli náhradníka za stávající dodavatelské produkty

Globus doplňuje řadou Váš výběr své portfolio čtyř nepotravinových a deseti potravinových privátních značek. Každá z nich má své jasné zaměření a cílovou skupinu. Nová řada Váš výběr by měla oslovit širokou skupinu zákazníků, bude se totiž promítat jak do šíře potravin, tak i do výběru drogistického zboží. „Sortiment Váš výběr má oslovit zákazníky, kterým záleží na kvalitě, a to vše za přijatelnou cenu. Pracujeme na rozšíření značky, která obsáhne až několik stovek produktů. Váš výběr nemá nahrazovat žádný ze stávajících dodavatelských produktů, ale naopak rozšíří možnost volby zákazníkům,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.

Doplnila, že už dnes se s novou značkou Váš výběr zákazníci mohou setkat u řady potravin, jako jsou mouky, uzeniny nebo suché plody včetně ceněného českého modrého máku. Momentálně se řada rozšiřuje o papírový program do domácnosti a na své uvedení do prodeje v březnu čekají vybrané mléčné výrobky, čaje mražená zelenina a další.

Privátní značky nabyly poslední roky na důležitosti. „V posledních letech získávají privátní značky na významu. Stává se častým jevem, že zákazníci preferují při výběru požadovaného zboží naše značky. Zájem o ně se za posledních několik let zdvojnásobil, což vnímáme jako projev důvěry v naše výrobky,“ uzavřela Aneta Turnovská.