GLS spustila kampaň s cílem zdvojnásobit počet výdejních míst GLS Parcel Shop

Mezinárodní balíkový přepravce GLS spustil kampaň na rozšíření a vylepšení sítě svých Parcel Shopů po celé České republice. Kampaň s názvem „Všude, kde potřebujete“ odstartovala před pár dny a už má na kontě přes 40 zajímavých tipů na nová výdejní místa.

Obliba výdejních míst rok od roku stoupá. Podle průzkumu společnosti GLS realizovaného pomocí online aplikace Instant Research letos v únoru v nich vyzvedává nebo odesílá balíky již 39 % lidí. To je 3krát více než v roce 2016, kdy tuto službu využívalo pouze 12 % lidí. Hlavním důvodem je časová nezávislost na kurýrech i úspora financí za přepravné. Jen zlomek lidí (4 %) nevyužívá výdejní místa vůbec. Balíkový přepravce GLS se proto rozhodl významně navýšit množství svých výdejních míst po celé republice a dále zvyšovat jejich kvalitu. V rámci kampaně „Všude, kde potřebujete“ mohou lidé sami navrhnout lokality, na nichž jim výdejní místa chybí. Za první dva týdny se sešlo již přes 40 tipů. I za pomoci této kampaně tak chce GLS svou síť Parcel Shopů do konce roku rozšířit o stovky dalších a zapojit do ní i stále oblíbenější balíkomaty. V současné době GLS provozuje více než 1100 výdejních míst s ambicí toto číslo letos zdvojnásobit.

„Výdejní místa dnes využívá více než třetina populace bez ohledu na věk nebo místo bydliště. Z toho důvodu jsme se rozhodli významně navýšit počet GLS Parcel Shopů po celé republice a zapojit do toho také naše zákazníky. Přeci jen oni nejlépe vědí, kde GLS Parcel Shop potřebují. Může se jednat například o jejich oblíbené prodejny, kde pravidelně nakupují po cestě z práce. Všechny návrhy pečlivě prověříme a uděláme maximum proto, aby v dané lokalitě bylo naše výdejní a podací místo otevřeno co nejdříve,“ uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.