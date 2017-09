Hamé propaguje novinku s Gabrielou Koukalovou

Hamé v těchto dnech připravuje reklamní spoty propagující novou řadu ovocných snacků EasyFruit, které jsou určeny nejen pro školáky. Hlavní hvězdou této reklamy je biatlonistka Gabriela Koukalová, které budou při závodě vydatně pomáhat kreslení EasyFruiťáci.

„Mně se točilo skvěle, líbilo se mi to. A úplně nové pro mě bylo to, že jde o částečně animovaný spot. Vždycky jsem se cítila jako příšerka s.r.o., tak teď to mám po tom natáčení potvrzené,“ popsala natáčení Gabriela Koukalová.

Tyto hravé spoty pro Hamé vytváří Kouzelná animace v režii Petra Babince. „Jde o kombinaci hrané akce s animovanými postavičkami a tito malí darebáci pomáhají Gábině v ošemetných situacích během závodu. Gábinu musím pochválit, jsem příjemně překvapený, protože to není jednoduché točit ve velkém vedru v zimním oblečení. Myslím, že se s tím poprala velmi dobře. S kombinací hrané a animované akce máme výborné zkušenosti. Postavičky jsou navíc vytvořené 2D technologií, kdežto v současnosti se až nadměrně používá 3D,“ popsal natáčení režisér Petr Babinec.

Jsou to první spoty v historii Hamé, kde se kombinuje animace s hranými prvky. „Gábina je bezprostřední člověk se smyslem pro humor, který přesně odpovídá i stylu komunikace tohoto našeho výrobku. Nechtěli jsme ji do něčeho stylizovat, naopak, do scénáře jsme využili situace, které se odehrály v reálném životě, a každý může hádat, jaké to jsou,“ shrnula marketingová ředitelka Hamé Lenka Vaněk.

Vytvořené spoty budou součástí reklamní kampaně, která odstartuje se zahájením nového ročníku biatlonové sezóny na konci listopadu. Hamé pro ni využije marketingový mix, kromě televize také online a instore aktivity. Na tuto kampaň budou příští rok navazovat speciální trade marketingové aktivace s vizuály, které také vznikly při tomto natáčení.

Novou řadu ovocných snacků EasyFruit Hamé uvedlo na trh letos na jaře. Na jejich vývoji a výsledné vizuální podobě obalů EasyFruitů se kromě odborníků Hamé a externích designových agentur podíleli také samotní školáci. Byl spuštěn také tematický web www.easyfruit.cz a nejen školáci si mohou vyzkoušet i speciální mobilní hru EasyFruit Game, ve které hráči bojují pomocí ovoce třeba s Yetim a dalšími postavičkami. Hamé EasyFruity podpořila již marketingovou kampaní na jaře, která běžela v online médiích a v televizi. Také tyto televizní spoty i speciální online video vznikly v dílně zlínské agentury Kouzelná. Součástí kampaně byly také další marketingové, eventové a instore aktivity, včetně speciálních košů a kreativních nosičů našich EasyFruit. Vizuální podobu obalů EasyFruitů včetně „cool“ kreslených postaviček skejťáka, snowboardistky, dýdžeje a surfaře vytvořila agentura LION.