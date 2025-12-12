Hanácká vodka odhaluje novou limitovanou edici

Hanácká vodka, nejprodávanější vodka na trhu, vstupuje do zimní sezony s novým komunikačním konceptem „Pure Spirit. Colorful Life“ a zároveň uvádí speciální zimní limitovanou edici etikety. Značka z Palírny U Zeleného stromu tak navazuje na jarní proměnu vizuální identity a posiluje své propojení se světem osobitosti, barev a autentických zážitků.
Nový komunikační koncept staví na jednoduchém principu: čistota je základem pro barvy, emoce a jedinečné prožitky. Stejně jako čistá vodka umožňuje tvořit barevné drinky, čistý prostor v životě otevírá cestu vlastnímu stylu, vkusu a osobitosti. Součástí proměny je i nový vizuální styl, jehož autorem je designér Martin Zouhar. Ten pracuje s typicky modrou barvou značky v kombinaci s barevnými vlnitými pruhy, které symbolizují otevřenost, hravost a rozmanitost. Kampaň začala 1. prosince a bude vidět především v televizi a v online prostředí, včetně sociálních sítí, a potrvá do konce roku 2025. Kreativu i produkci zajistila agentura Ex Duris.
Tradiční součástí zimní sezony je limitovaná edice etikety. Letošní podoba vznikla ve spolupráci s designérkou Anežkou Strakovou a přináší barevné prvky, které mají rozjasnit i nejchladnější období roku. Barevné koktejly odkazují na pestrost života a radost z tvorby, zatímco geometrické tvary vyjadřují energii, pohyb a tanec typický pro zimní večery plné přátel a dobré nálady. Drobné hvězdy pak dodávají celému vizuálu lesk a připomínají jak sněžení, tak třpyt zimních party. „Chtěli jsme připravit limitku, která bude skutečně odrážet náš nový koncept. Zima bývá temnější a chladnější, a právě proto jsme do designu vnesli barvy, energii a optimismus. Limitovaná edice je pozvánkou do světa, kde čistota otevírá prostor zážitkům – ať už na zimních večírcích, nebo na silvestrovské party,“ říká Filip Vostrý, brand manažer Hanácké vodky. Limitovaná edice se v maloobchodní síti po celé České republice objevuje od druhé poloviny listopadu.