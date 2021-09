Heineken® uvedl reklamu k uvedení nového filmu o Jamesi Bondovi

Heineken® spouští novou reklamu s názvem „Worth the Wait“ – „Stojí za to si počkat“ – vytvořenou ve spolupráci s hercem Danielem Craigem. Oslavuje dlouho očekávané uvedení nového filmu o Jamesi Bondovi „Není čas zemřít“. Reklama ukazuje Daniela Craiga, jak trpělivě čeká na první uspokojivý doušek ledově vychlazeného piva Heineken®.

Odkazuje tím na fanoušky, kteří napjatě očekávají další díl série, a ukazuje, že nejlepší věci přicházejí k těm, kdo si počkají.

Film Není čas zemřít bude celosvětově uveden do kin od 30. září 2021 skrze společnost Universal Pictures International. V USA se v kinech objeví od 8. října pod hlavičkou společnosti Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) prostřednictvím jejího vydavatelství United Artist Releasing.

Bram Westenbrink, globální šéf značky Heineken®, řekl: „Heineken® je hrdým partnerem filmů o Jamesi Bondovi od roku 1997. Takže stejně jako všichni fanoušci Bonda se ani my nemůžeme dočkat, až se film Není čas zemřít začne promítat v kinech. Přesto věříme, že na některé věci se skutečně vyplatí počkat. A nyní to můžeme dokázat. Ať už je to ledově vychlazené pivo Heineken®, nebo akční filmový trhák – nejlepší věci skutečně přicházejí k těm, kteří si počkají.“

Aby ukázala, že na dobré věci se opravdu vyplatí si počkat, provedla společnost Heineken® sociální experiment. Během něj v intervalu 0 až 30 minut dostalo 115 lidí vychlazené pivo Heineken® nebo Heineken® 0.0. Ukázalo se, že lidé, kteří čekali 20 minut, byli nejspokojenější.