Hodnotu velkých domácích spotřebičů zvyšují inovace a rozvíjející se trhy

V první polovině roku 2018 zaznamenal trh velkých domácích spotřebičů další pozitivní růst o 3,5 procenta. Za celý rok 2018 GfK očekává na celosvětovém trhu velkých domácích spotřebičů prodeje v celkové hodnotě 178 miliard euro.

Za předpokladu fixního kurzu eura je to o solidní 2,2 procenta více než vloni. Hlavní trendy, které se o tento růst zasloužily, jsou multifunkční spotřebiče, konektivita, internetový prodej a velmi silná dynamika prodejů na rozvíjejících se trzích. Toto jsou zjištění GfK týkající se celosvětového trhu VDS, jež byla zveřejněna ne veletrhu IFA 2018 v Berlíně.

Kromě loňského zvýšení celosvětových prodejů, jež činilo 2,6 procenta, zaznamenal letošní rok další silný růst na úrovni 2,2 procenta. V první půli roku 2018 došlo k mimořádnému oživení v Rusku (+11 procent) a v Latinské Americe (+9 procent). Rovněž asijsko-pacifický region pokračoval v růstu a do celkového zvýšení přispěl 66 procenty. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky gigantickému čínskému trhu, ale i takoví šampioni jako je Vietnam (+21 procent) představují vynikající příležitosti. V této rozvíjející se zemi se silnou ekonomikou a nízkou inflací se neustále zvyšuje prodej ledniček a praček. Německý trh, na němž po deset let rostl obrat, si nyní bere oddychový čas, ale přesto zůstává třetím největším trhem velkých domácích spotřebičů na světě.

Co je velké, to je krásné

Norbert Herzog, expert GfK na průmysl domácích spotřebičů říká: „U velkých domácích spotřebičů platí, že co je velké, to je krásné. Kapacita je klíčové slovo, které je hnací silou rozvoje trhu. To se odráží na stále se zvyšující kapacitě praček, vyšších a širších ledničkách, jakož i na prostornějších troubách. Například pračky s kapacitou 9 kg a více vzrostly o 15 procent. Tento vysokokapacitní segment je poprvé větší než kterýkoli jiný segment s jinou kapacitou.”

Inovace podněcují rozvoj trhů luxusních výrobků

Bohatší lidé, především v západních zemích, mají větší chuť investovat do technického spotřebního zboží. Proto jde z rodinného rozpočtu stále více peněz na luxusní věci a na nákup posledních inovací. O zvyšování hodnoty se zasloužily především varné desky s integrovanou digestoří za průměrnou cenu vyšší než 2 500 euro, které v první polovině roku 2018 přispěly k prudkému nárůstu tržeb o více než 50 procent. V Německu zaznamenaly v první půlce roku varné desky s integrovanou digestoří nárůst o 36 procent a představují už jednu čtvrtinu celkového obratu za prodej vestavěných varných desek. Dále spotřebitelé oceňují varné desky s teplotními čidly, vícedvéřové lednice a pračky se sušičkou. Celkově stouply prodeje v segmentu luxusního zboží za cenu přes 800 euro o 11 procent a nyní spotřebitelé vydají téměř každé páté euro za zboží v této cenové kategorii.

Konektivita a internetový prodej: spotřebitelé asijsko-pacifického regionu jasně vedou

Asijsko-pacifický region a především Čína se mění z centra výroby na centrum inovací. Digitalizace je prioritou a spotřebitelé bez problémů přijímají konektivitu a integrovaná digitální řešení do svého běžného života. Proto jsou jejich očekávání u smart spotřebičů vysoká a rychlost jejich osvojování je nejvyšší na světě. Za šest měsíců roku 2018 samotná Čína dosáhla téměř 50 procent všech prodaných smart spotřebičů a růst činí kolem 30 procent. V zemích asijsko-pacifického regionu lidé investují 23 procent do smart spotřebičů, zatímco v západní nebo východní Evropě je to jen deset procent. Přesto však německý trh chytrých domácích spotřebičů v první půli 2018 vzrostl o 50 procent.

Největší impuls k rozšíření internetového prodeje přichází rovněž z Číny. V loňském roce došlo k obrovskému nárůstu na úrovni skoro 29 procent a letos již internetový maloobchodní prodej představuje více než 37 procent hodnoty celého čínského trhu.