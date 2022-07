Holčička z reklamy se zlatým prasátkem se objeví v dalším spotu Kofoly – tentokrát představí Cirkulku!

Je jí 23 let a „zuby zahnutý nahoru“ jakoby předznamenaly její osud. Sandra Flemrová, holčička z legendární vánoční reklamy a dnes sestřička v zubní ambulanci, se téměř po 20 letech znovu objeví v kampani Kofoly.

Ve spotu plném „negativ“ upozorňuje na pozitívní přínos nové obalové cesty – systému skleněných vratných lahví, které Kofola uvedla na trh pod názvem Cirkulka.

„Když se natáčela vánoční reklama na Kofolu, byly mi tři roky. Pamatuji si jen pár záblesků jako například koulovačku se štábem. Reklama se mně ale přesto silně zapsala do života,“ svěřila se Sandra Flemrová. V dětství absolvovala několik dalších castingů, ale až letos, kdy společnost Kofola hledala tvář pro svůj projekt Cirkulka, přišla ta pravá chvíle se na obrazovky vrátit.

„S Cirkulkou vracíme do domácností osvědčené skleněné lahve. Nápad vrátit spolu s nimi do hry i děvčátko „ne, ne, já nemusím, já už ho vidím“ přišel úplně přirozeně,“ vysvětluje Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofoly ČeskoSlovensko. „Nejenže je Sandra s Kofolou spojená už skoro 20 let, ale zároveň patří k mladé generaci, pro kterou je udržitelnost klíčová. A jestliže cirkulace lahví je o jejich vracení, vrátili jsme i holčičku,“ usmívá se Pavol Chalupka. Sandru koncept Cirkulky zaujal, proto s nabídkou znovu účinkovat v reklamě bez váhání souhlasila.

Je těžká, vrže a cinká

Tvůrci kampaně z agentury Darwin and the Machines přišli s odvážným nápadem, jak představit Cirkulku. „Chtěli jsme prostě říkat pravdu. A ta je taková, že pokud milujeme přírodu, tak stojí za to si odnést těžší skleněné lahve. Navíc nápoje z Cirkulky skvěle chutnají,“ popisuje Martin Blaško, CEO Darwin and Machines a dodává: „Odrazili jsme se tedy od slavného sloganu „Když ji miluješ, není co řešit“ a mysleli při tom nejen na produkt, ale i na svět okolo nás.“

Spot ukazuje Cirkulku jako cestu, která je sice těžší, vrže, cinká, ale nabízí spotřebitelům novou alternativu, jak si vychutnat oblíbené nápoje v tradičním obalu, který je šetrný k přírodě. „O tom, že uvedeme nápoje ve vratném skle i do maloobchodu, jsme uvažovali už několik let. Nechali jsme si vypracovat analýzu celého životního cyklu výrobku a jeho vlivu na životní prostředí a vyšlo nám, že Cirkulce, tedy vratným skleněným lahvím, stačí jen několik cyklů, aby jejich uhlíková stopa byla nižší než stopa jiných běžných obalů,“ vysvětluje Pavol Chalupka.

Když miluješ, cirkulkuješ

Reklama se natáčela na Slovensku poblíž Záhoří. Pro sestřičku Sandru to byl náročný den, ale jak sama říká, bude na něj dlouho vzpomínat. „Miluju přírodu a čas strávený v krásné slovenské krajině byl pro mne nabíjející. Všichni lidé „na place“ byli neskutečně milí. V průběhu toho dne jsem zažila snad všechny emoce…,“ usmívá se Sandra. Spolu s ní si v reklamě zahrál talentovaný student DAMU David Petrželka. Režie spotu se ujal Ruy Okamura.

Nová reklama na Cirkulku od Kofoly se Sandrou Flemrovou bude k vidění od začátku července na Youtube Kofoly a následně i ve vysílání slovenské televize Markíza.

Cirkulka v kostce

Uvedením Cirkulky završila společnost Kofola ČeskoSlovensko svůj cíl vytvořit cirkulární systém pro další kategorii svých nápojů. Skleněné litrové lahve Cirkulky navrhl slovenský designér Martin Turzík a vyrábí je tuzemská sklárna Moravia. Mají recyklovaný hliníkový šroubovací uzávěr a zdobí je jen drobná papírová etiketa.

Cirkulka je k dostání od dubna letošního roku, v Česku na vybraných prodejnách Tesco a v online supermarketu Rohlik.cz. Její distribuce se bude postupně rozšiřovat, od července ji bude nabízet například už i iTesco.cz.