Hollandia omezuje plasty u obalů svých výrobků

Mlékárna Hollandia Karlovy Vary postupně odstraňuje plastová polyethylenová víčka ze svých výrobků. Vloni na podzim tak učinila u Smoothie Balance a Bio BiFi Drinků a doposud ušetřila okolo deseti tun plastu. Letos ke stejnému řešení přistoupila i u některých privátních značek.

Celkem by tak díky odstranění překrývajících víček měla ročně ušetřit více než 25 tun PE plastů. O další redukci se snaží i u obalů vlastních BIO produktů a bezlaktózových jogurtů.

„Balení obou produktů jsme ve výrobě změnili na konci listopadu loňského roku. Spotřeba víček činila za poslední rok 4,65 milionu kusů při celkové hmotnosti 15,8 tun polyethylenu. Do poloviny letošního července se tak jednalo zhruba o 10 tun ušetřených plastů,“ řekl marketingový manažer společnosti Hollandia Karlovy Vary Jan Škoda. Celkem se díky této změně podařilo firmě zredukovat objem použitého plastu u obalů obou výrobků o 28 procent.

Polyethylenová víčka plnila původně pouze funkci designového prvku, na který jsou uživatelé u tohoto typu a tvaru výrobku zvyklí. „Pracovali jsme s variantou, že spotřebitelům bude na ovocných nápojích tento prvek chybět. Že jim výrobky budou připadat neúplné, na prodejích se to však neprojevilo. První čtyři měsíce zůstaly v meziročním srovnání na podobných hodnotách. V době nouzového stavu jsme pak zaznamenali i nárůst zájmu o oba produkty, kdy lidé více vyhledávali zdraví prospěšné výrobky,“ zhodnotil Škoda. Pokud by se podle něj tímto krokem inspirovali i další výrobci, byl by to z ekologického hlediska pro český mlékárenský trh krok kupředu.

Vcelku značné omezení plastů pak představují i takzvané K3® obaly, u kterých se s plastem kombinuje převážně recyklovatelný papír. Redukce hmotnosti plastu dosahuje u těchto obalů okolo 40 procent. „Používáme je u všech BIO výrobků naší značky a od loňska i na nově vyvinuté řadu bezlaktózových jogurtů. V budoucnu chceme zvážit, zda využití tohoto typu obalu rozšířit i na další produktové řady, nevýhodou je však podstatně vyšší cena obalu než klasické PP kelímky s ofsetovým tiskem“ doplnil Škoda.

Úplné opuštění plastů u obalů jogurtových výrobků však podle marketingového manažera není možné. Stále se totiž jedná o nejefektivnější způsob uchovávání těchto produktů, který splňuje nároky na zdraví uživatelů. Některé jogurty na trhu mají obaly skleněné, pojí se s nimi však výraznější uhlíková stopa. Skleněný obal je výrazně těžší než plastový, což se projevuje při logistice a rozvozu jogurtů, kdy těžší náklad znamená vyšší spotřebu. Problémem je také nízká ochota spotřebitelů skleněný obal vrátit, aby ho mlékárna mohla opět pro výrobu jogurtu opět využít.