HORNBACH přichází s druhou jarní kampaní

První letošní jarní kampaň HORNBACHU „Tak voní jaro“ je plná bizarního humoru, naproti tomu druhá kampaň „Ráno patří nám“ přináší posvátné ticho vnitřního klidu. Ukazuje se tak variabilnost komunikační značky HORNBACH.

V novém spotu, který působí nadmíru epicky, se téměř zdá, jakoby hlavního protagonistu obklopovalo něco spirituálního. – Uprostřed svého ranního projektu se zastaví a vidí něco, o čem ostatní zatím nemají ani tušení: počátek nedotčeného dne. Přesně tam se chce divák ocitnout, když sleduje tento spot. Mystickou atmosféru na konci spotu doplní zahradní skleník, který před vycházejícím sluncem vypadá jako katedrála. „Ráno patří nám“ prohlašuje HORNBACH se vší uctivostí.

Hluk, šílenství a pot, na které jsme ve spotech HORNBACHU zvyklí, však v nové reklamě zcela chybí. Namísto toho má člověk pocit, že se ponořil do světa, který představuje něco mezi obrazy Rembrandta a Caspara Davida Friedricha. To vše doprovázeno sborovou hudbou, která byla komponována výlučně pro tento film. „Je to asi ten nejpomalejší spot HORNBACHU, jaký jsme kdy zveřejnili. Každá sekvence vlastně trvá příliš dlouho, ale přesně prostřednictvím tohoto uměleckého střihu filmu se rozvíjí jeho hypnotická magie,“ říká Guido Heffles, kreativní ředitel agentury HEIMAT.