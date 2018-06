Hornbach slaví 20. let

Hornbach k 20. letému výročí svého působení v Česku přichází s novou tajemnou kampaní. Vše je zatím skryté a na rozuzlení si veřejnost musí počkat. Záhadné spoty se objevují v několika verzích.

V jednom upoutává rozdělaným projektem – vrtačka, popruh, nůžky a dřevo jsou na pracovišti pohozené, jaké by někdo odešel od rozdělané práce. Fotografii doplňuje text „Něco se chystá“. V dalším spotu je zobrazen detail věci, kterou není možné rozeznat. Opět zde ale zaujme modro-bílý popruh. A další spot prozrazuje o trochu více doplněním „Poslední projekt, který Hornbachu chyběl“.

I veřejnost se ptá, o co se vlastně jedná. Diskutující na sociálních sítí spekulují, zda nemá v plánu rekonstrukci. Jiní vtipně popichují, zda se jedná o nový projekt „Se vším praštit a jít radši na pivo.“ Hornbach ale zatím nic neprozrazuje a jenom dál své fanoušky láká, ať se nechají překvapit, ale že to opravdu bude stát za to.

A co Hornbach na to? Zatím vše drží v tajnosti. Na oficiálních webových stránkách je pro vysvětlení zveřejněn pouze slogan: „Ty řešíš věci sám vlastníma rukama. My máme vše, co k tomu potřebuješ.“ a poděkování za 20 let společných projektů.

Více nechtějí prozradit ani zástupci společnosti. „Zatím nebudeme prozrazovat víc, ale jak je u Hornbachu zvykem, chceme naše zákazníky potěšit a inspirovat k práci s vlastníma rukama. Proto k tomuto výročí připravujeme zcela atypický typ projektu, u kterého každý musí prokázat svůj um, ale výsledek bude stát za to. Zároveň chceme ukázat, že z našeho sortimentu je toho možné udělat více, než se na první pohled zdá. Jednoduché to nebude, ale my našim zákazníkům věříme,“ říká David Kolář, marketingový ředitel Hornbachu. A dodává, že vše bude odtajněno a vysvětleno i na Hornbach tour „Rozjeď to“, které od června budou probíhat na prodejnách. Zákazníci zjistí, o jaký typ projektu se jedná a zároveň si ho budou moci i sami vyzkoušet.