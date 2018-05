Hrdinové Looney Tunes v hlavní roli nové kampaně společnosti BILLA

Králík Bugs Bunny, kačer Duffy, kojot Wilda, Taz nebo známá dvojice Tweety a Sylvester se objeví na plážových osuškách, batohu, svačinovém boxu nebo míči v nové věrnostní kampani společnosti BILLA.

Letní prázdninové doplňky si zákazníci budou moci směnit za nálepky až do 17. července. Princip sbírání bodů bude opět velmi jednoduchý. Za každý nákup v hodnotě nad 200 Kč získá zákazník jeden bod, který nalepí na hrací kartu. Jakmile nasbírá 10 nebo 30 bodů, bude si je moci s určitým doplatkem směnit za produkt dle svého výběru. Nálepky zákazníci získají za svůj nákup až do 17. července, vybrané zboží si pak budou moci směnit za nálepky až do 24. července.

„Nová věrnostní kampaň navazuje na úspěchy předchozích akcí, které jsou našimi zákazníky velmi dobře vnímány. Věříme, že i prázdninová Looney Tunes kolekce nabízí řadu praktických předmětů v atraktivním provedení, které mají šanci zaujmout hlavně rodiny s dětmi,“ vysvětluje Simona Breen, marketingová ředitelka BILLA Česká republika.