Huawei slavnostně zahájil prodej Mate 10 Pro v České republice

Po úspěšném předprodeji je již nový flagship model z dílny Huawei – Mate 10 Pro – dostupný v síti českých operátorů i na volném trhu. Za účasti partnerů značky, fanoušků a známých jmen z České republiky byl oficiálně představen v hotelu Hilton.

Se začátkem prodeje taktéž odstartovala marketingová kampaň, jejíž součástí je i televizní reklama, v níž září mezinárodní celebrity ze zemí střední, východní a severní Evropy. Osobnosti, které reklama představuje, působí v různých oblastech, ať už je to sport, umění, hudba, přičemž to, co je všechny spojuje je chytrý telefon. Právě ten je součástí jejich každodenního života a pomáhá při plnění jejich každodenních úloh a dosahování cílů. Lokálnímu znění této reklamy propůjčil své charizma herec Michal Dlouhý.

V novém televizním spotu od Huawei září například fotbalista světové třídy Robert Lewandowski, několikanásobná olympijská vítězka v plavání Katinka Hosszúová a další. Huawei Mate 10 Pro je již v prodeji v České republice za cenu 20 990 Kč. Zákazníci mohou na trhu najít i jeho odlehčenou verzi, Mate 10 lite s full-view displejem a čtyřmi kamerami, za cenu 9999 CZK.

V České republice kampaň podpořili i další známé osobnosti, ať už ambasador značky Jaromír Jágr, Olga Roučková – první česká jezdkyně Rallye Dakar, zpěvák a herec Adam Mišík nebo akrobatický pilot Martin Šonka.

„Je to vůbec poprvé, co se do kampaně společnosti Huawei zapojilo tolik významných osobností. Nesmírně mě to těší a jsem hrdý na to, že tito lidé sdílejí naše ideály a vložili důvěru v naši značku. Věříme, že ztělesňují ty samé priority, jakých se drží i společnost Huawei, a že nám pomohou rozšířit náš inspirující příběh mezi ještě více lidí,“ říká Anson Zhang, General Manager Consumer BG

pro ČR a SR.

„Chceme, aby naše kampaň #takvýjimečný dodala každému odvahu hledat svou vnitřní sílu, která nás pohání v touze dokázat něco víc. Společnost Huawei tak činí každý den během práce na nových a nových inovacích. Posouváme svoje hranice stále dál a neohroženě se rozvíjíme,“ dodává Anson Zhang.