IKEA představila nový katalog pro rok 2018 a spouští kampaň Obývák naplno

V IKEA začíná nový rok s novým katalogem. Jako první ho letos obdržela desítka youtuberů ve složení Nicole a Evy z A Cup of Style, Zachy, Andy Coconut, Anna Stránská, A Beholder, Red Poppy Stories, Thea z Minty Finty, Sandra Kisić a Adéla Chloe The Aesthet v rámci nočního eventu v obchodním domě IKEA Praha Černý Most.

Na představení nového katalogu IKEA navazuje kampaň s názvem Obývák naplno, která chce narušit stereotypy v českých obývacích pokojích a inspirovat zákazníky, jak si udělat víc místa na život.

IKEA po setmění

„Na YouTube se poslední dobou objevovaly pokusy českých i zahraničních youtuberů zjistit, co se děje v obchodních domech IKEA potom, co odejdou poslední zákazníci. Aby se do IKEA nemuseli vkrádat tajně, rozhodli jsme se jejich přání vyhovět a rovnou jsme je pozvali,“ vysvětluje Zdenka Pecková, tisková mluvčí IKEA Česká republika. Program zahájila bojovka, kdy dvojice vlogerů dostaly mapku a měly za úkol najít předměty poschovávané v showroomu obchodního domu IKEA Černý Most. Jedním z nich byl i nový katalog IKEA. Vzhledem k tomu, že je letos titulní strana bez lidí, dostali vlogeři speciální personalizovanou verzi s vlastní fotkou na obálce. Prostřednictvím interaktivních her se dozvěděli více o tématu roku Udělej si více místa na život, netradiční catering zajistil Forbidden Taste. O organizaci akce se postarala PR agentura Ogilvy PR.

Následující den byl nový katalog představen také na setkání s novináři v obchodním domě IKEA Černý Most. Jeden z obývacích pokojů ožil tancem Studia Alta, jejichž alternativní taneční kreace doprovodila hra na hudební nástroj vyrobený z produktů IKEA. Kromě toho si účastníci akce mohli vyzkoušet virtuální realitu, odhalit barevné inspirace a kolekce pro rok 2018 a prozkoumat nový koncept sousedství, tedy showroomů v obchodním domě IKEA Černý Most.

Udělejte si víc místa na nový katalog

S 203 miliony výtisků je katalog IKEA nejčtenější kniha světa. „V Česku vychází katalog v nákladu dvou milionů výtisků a protože víme, že Češi jsou vášniví čtenáři, zahájíme kampaň ke katalogu IKEA pro rok 2018 guerilla akcí, která která jim přinese speciální čtenářský zážitek,“ uvádí Magdalena Mrázková, kampaňový lídr IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko, a upřesňuje: „Ve čtvrtek 24. srpna budeme v Praze na Náměstí republiky a před vybranými mediálními domy distribuovat katalog IKEA s přebalem knihy nejrůznějších žánrů.“

Kampaň „Udělej si víc místa na nový katalog“ poběží od 24. srpna do 28. srpna v tisku a zejména v digitálu. Digitální verze katalogu i aplikace Katalog IKEA jsou ke stažení na www.IKEA.cz/katalog. Za kreativou stojí česká reklamní agentura ANY Group.

Obývák naplno

Obývací pokoj dříve býval hlavně reprezentativní místností, která sloužila k přijímání návštěv a ukazovala společenský status hostitele. Nejvýraznějším kusem nábytku bývala robustní pohovka a velké úložné prostory s vitrínami a vystavenými předměty, díky kterým jste se cítili skoro jako v muzeu. V dnešním hektickém světě se mnohé změnilo – prostor na bydlení se neustále zmenšuje, ale nároky na jeho využití jsou větší a větší. Obývací pokoj tak má nejobtížnější úkol ze všech – vtěsnat do sebe činnosti, záliby a aktivity všech členů domácnosti. Přes noc často bývá ložnicí, ve dne pracovnou i dětským pokojem.

Přestože funkcí v obývacím pokoji přibylo, některé pozůstatky z minulosti si české obývací pokoje stále zachovávají. Místnosti většinou vládne velká sedačka, která zabírá většinu prostoru na úkor ostatních funkcí. Kampaní s názvem „Obývák naplno“ chce IKEA tyto stereotypy narušit a inspirovat zákazníky, jak si udělat víc místa na život. Obývací pokoj je v podstatě více místností v jedné – někdy dětské hřiště, někdy kancelář, místo pro odpočinek, restaurace nebo bar, kde se potkáváte s přáteli… Pokud vyberete to správné vybavení a řešení, může v sobě obsáhnout tolik místností, kolik chcete.

Tuto myšlenku v sobě zahrnuje i kampaň „Obývák naplno“, se kterou se zákazníci setkají od 28. srpna do 18. října v TV spotu, v digitální i outdoorové části kampaně.

V TV spotu zdůrazňujeme myšlenku obývacího pokoje, který zahrnuje více místností v jedné prostřednictvím detektivního příběhu, kdy babička vyšetřuje případ zmizelého koláče. Za nápadem stojí česká pobočka kreativní agentury Saatchi & Saatchi, režie se ujala kreativní dvojice Wolfbergových, tedy Jan Kalvoda a Přemek Ponáhlý.

Hlavními hrdiny out-of-home kampaně jsou produkty, které zákazníkům pomohou proměnit jejich obývací pokoj podle jejich představ a potřeb na domácí zahradu, kancelář, čtenářský koutek nebo galerii. Ztvárnění se ujal český fotograf Bohouš Pospíšil, kreativní myšlenka opět pochází od agentury Saatchi & Saatchi.

Cílem digitální kampaně je inspirovat zákazníky, aby si v pěti jednoduchých krocích vylepšili svůj obývací pokoj. Každý z těchto pěti kroků provází krátké video, které bude k vidění na sociálních sítích. Zároveň poskytuje podrobné informace o řešení IKEA a zve na speciální microsite. Webová stránka www.ikea.cz/obyvak inspiruje nejen ke změně obývacího pokoje, ale zároveň prostřednictvím hashtagu #obyvaknaplno vybízí ke sdílení zkušeností a tipů od zákazníků. Do sdílení se v průběhu kampaně zapojí poprvé i vybraní vlogeři.