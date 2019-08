IKEA přichází s katalogem 2020 a v nové kampani oslavuje ty, kteří rádi spí

Společnost IKEA představuje svůj nový katalog pro rok 2020, který je tentokrát zaměřený na téma spánku. Společně s ním spouští IKEA i novou dlouhodobou kampaň Spánkoví hrdinové, která zdůrazňuje benefity spánku a vysvětluje jeho důležitost.

Kampaň poběží v televizi i v online prostředí, představí pop-up instalaci s takzvaným spánkovým barem pro veřejnost i obsahovou spolupráci s youtuberem Kovym. Celkový přístup k tématu spánku konzultovala společnost IKEA s předním českým expertem na spánkovou medicínu.

Přiznáním, že rádi dlouho spíme, u okolí většinou moc obdivu nezískáme. Uznání se dostává spíše těm, co vstávají časně, mají hodně zájmů a pracují dlouho do noci. Tato myšlenka tvoří základ nové kampaně společnosti IKEA Spánkoví hrdinové. Ta chce směrem k veřejnosti komunikovat nejen benefity spánku a jeho vliv na zdraví, ale také změnit pohled společnosti na ty, kteří této aktivitě holdují. „Cílem kampaně Spánkoví hrdinové je pomoci Čechům si uvědomit, že v noci mnohdy nespí kvůli bezcílnému brouzdání na sociálních sítích nebo upírání zraku do displejů počítače či televize. Chceme všem ukázat, že výměnou této prokrastinace za kvalitní spánek mohou jedině získat – sílu, svěžest a energii do dalšího dne,“ uvádí Magdalena Mrázková, lídr kampaně IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Kompletní přístup k pojetí této kampaně vycházel z úzké spolupráce s odborníkem na spánkovou medicínu, psychiatrem MUDr. Ing. Peterem Šóšem, Ph.D. Ten poskytl odbornou záštitu v podobě dat z výzkumů a insightů do spánkových návyků a zvyklostí Čechů. Týmu IKEA poskytl konzultace, ze kterých společnost vycházela například při tvorbě hlavních sdělení kampaně nebo realizaci pop-upu. Jak Češi spí, co znamená spánková prokrastinace a jak spát efektivněji – o tom všem si Peter Šóš povídal společně se světelným technologem Hynkem Medřickým a designérkou IKEA Karinou Hartai na tiskovém setkání. Debatu moderoval youtuber Karel „Kovy“ Kovář, který má nejen kvůli svému aktuálnímu pracovnímu vytížení k tématu blízko, a i z toho důvodu se rozhodl na kampani spolupracovat. „Téma spánku chceme komunikovat odlehčenější formou a jak název kampaně napovídá, udělat z něj něco, co je cool. Proto jsme se rozhodli oslovit Kovyho, který díky svému unikátnímu přístupu ke komunikaci na sociálních sítích dokáže edukovat a zároveň skvěle pobavit. Navíc si myslíme, že i když téma kvalitního spánku řeší zejména lidé v produktivním věku, právě jeho mladé publikum je tím, které se dokáže zmobilizovat a nastartovat tak spánkovou revoluci,“ říká Zdeňka Pecková, tisková mluvčí a PR manažerka IKEA Česká republika.



Součástí kampaně je pop-up instalace s názvem Spánkový bar, která bude v průběhu trvání kampaně cestovat po České republice, Slovensku a Maďarsku. V pop-up instalaci před obchodním centrem Arkády Pankrác si návštěvníci mohou prohlédnout několik typů ložnic IKEA vytvořených tak, aby simulovaly ideální prostředí pro spánek. Každá z ložnic zároveň znázorňuje vybraný benefit spánku. „Prostor se skládá ze tří částí. První je showroom s pěti ložnicemi, druhá část Spánkový bar se šesti místy na spaní a třetí je velká terasa, kde si můžou návštěvníci odpočinout. V showroomu ukážeme, jaké to je vyspat se do krásy, pro dobrou náladu nebo například pro lepší paměť. Každá ložnice je zařízená v jiném stylu a návštěvníci si tak můžou vyzkoušet různé druhy našich matrací a polštářů. Ve Spánkovém baru si poté můžou dát odpoledního šlofíka nebo se zaposlouchat do meditační hudby. Návštěvníky čeká mimo jiné ochutnávka našich švédských specialit, podávaných z foodtrucku vedle terasy,“ říká Michaela Lelková zodpovědná za eventy v rámci této kampaně.

V televizní kampani pak IKEA uvede dva patnáctisekundové spoty, jež představí spánkové hrdiny, kteří budou inspirovat diváky, aby se jimi stali také. Ve vysílání se s nimi diváci mohou setkávat od 23. srpna do 16. října.

Představení nového katalogu je pro IKEA každoročně velkým svátkem. Jedná se o nejdůležitější marketingový nástroj již od roku 1951. U letošního vydání se IKEA zaměřila na důležitost spánku a radost z toho, co nám kvalitní spánek přináší. Díky těmto poznatkům vytvořili designéři IKEA pět odlišných domácností, jež vyprávějí příběhy lidí, kteří v nich žijí. Tím poskytují inspiraci na chytrá řešení pro odlišné styly bydlení.