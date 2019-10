In creative má novou identitu

Brněnská digitální agentura In creative oslavila v září 5 let na trhu a k narozeninám si nadělila nový web. Jeho čerstvý vizuální a komunikační styl odráží novou identitu agentury a podtrhuje širší pojetí marketingového kontextu, ve kterém In creative své služby nabízí.

Spíše než poskytovatel marketingových služeb se In creative vnímá jako průvodce a inspirátor ve světě online marketingu. Tato role se pak promítá do celé komunikační strategie webu. Kromě nabídky služeb pomocí tradičního menu vás hned na homepage uvítá velké vyhledávací pole, kterým si můžete na webu vyhledat některou z marketingových služeb či najít řešení pro svůj marketingový problém.

Marketingový ředitel In creative Michal Baturko Olbert k tomu říká: „Za 5 let naše agentura vyrostla tolik, že jsme nový web museli začít budovat úplně od nuly. Celá práce včetně finálního ladění pak zabrala asi rok a půl. I teď na webu průběžně pracujeme a snažíme se pro návštěvníky vytáhnout maximum ze všech funkcionalit, které web nabízí.”

Součástí nové grafické identity je i nové logo. Kompletní grafickou a programátorskou úlohu na sebe při tvorbě webu vzala brněnská agentura Kreatura. Kromě přehledné prezentace marketingových služeb najdou na webu návštěvníci i bohatou zásobu blogových článků a případových studií komentujících novinky a zajímavé jevy online marketingu.