Instagram jako marketingový nástroj v „českých vodách“ (3.)

Instagram patří v dnešní době mezi nejoblíbenější aplikace na chytrých telefonech, a za dobu své působnosti si zcela jistě vysloužil přední příčky v marketingových nástrojích, které hojně využívají firmy různého zaměření. Jak plánovat příspěvky na Instagramu či měřit úspěšnost vašeho účtu? A která cílová skupina patří na Instagramu nejhojněji zastoupeným? To vše se dozvíte na následujících řádcích.

Jak naplánovat příspěvky na Instagramu?

„Bohužel v této oblasti Instagram stále dost pokulhává. Takže plánování ve stylu Facebooku nepřipadá v úvahu. Můžete ale vyzkoušet různé publikační nástroje, které vám usnadní zveřejňování, bohužel na automatizované zveřejnění nespoléhejte,“ upozorňuje Barbara Lakotová z PR agentury Rh+ Marketing.

Ve Windows rozhrání nám pomůže InstaPic, což je aplikace, která umí spravovat vložené příspěvky, je však otázkou kdy to přestane fungovat. Není zde však možné vkládat nové fotografie. Nicméně se to může hodit pro odpovídání na komentáře a hlavně hledání.

Jako alternativu můžeme využít také Gramblr (www.gramblr.com). Správa ale vyžaduje založení účtu na této službě. Nicméně tato aplikace toho umí docela hodně (jako například ořezy a filtry fotky). Gramblr je však ve skutečnosti webová služba, která umí jenom nahrávat (a plánovat nahrávání za předpokladu, že necháte svůj počítač zapnutý). Pozor, někdy se dokáže chovat dost chaoticky a dokáže spravovat pouze jeden účet.

Dalším ze zajímavých nástrojů, které nám mohou o něco usnadnit publikaci příspěvků například u firemních účtů je Later (www.later.com). Zde můžete naplánovat bez jakýchkoliv poplatků až 30 fotek měsíčně. Možná malá nevýhoda je, že v zdarma verzi v této aplikaci může uživatel spravovat pouze dva profily. Nicméně ani u této aplikace nelze spoléhat na automatické vkládání fotografií. Later vás pouze upozorní na naplánovaný příspěvek a pomůže při následném vložení na Instagram přes mobilní telefon.

Poslední zajímavá aplikace je ScheduGram (www.schedugr.am), která je však placená. ScheduGram umí zveřejňovat, a dokonce i plánovat příspěvky. Vkládání příspěvků se řeší tak, že přes jejich vlastní mobilní zařízení vkládají vaše příspěvky.



zdroj: instagram.com

Jak měřit na Instagramu?

Co se týče analýzy instagramového účtu narazíme zde na trochu zapeklitou situaci. Většina analytických a statistických nástrojů pro měření na Instagramu je totiž placená. Navíc Instagram pro osobní účty žádné měřící nástroje nenabízí. Jinak je tomu naštěstí u firemních účtů. Nabídka sice není bůhvíjak obsáhlá, nicméně u firemního účtu lze zjistit návštěvnost, počet zobrazení profilu a pár dalších základních metrických údajů.

Mezi zajímavé nástroje, které určitě stojí za pozornost, patří například Klear. Tento nástroj vám poskytne analýzu jakéhokoliv účtu zcela zdarma. Bohužel s tím sloučí i analýzu twitterového účtu, což může působit poněkud nepřehledným dojmem.

Další aplikace, která nabízí jednoduché reporty obsahující důležité metriky zdarma je Simply measured. Zde je však nutné splňovat podmínku, že účet na Instagramu má méně než 25 tisíc sledujících.

Pokud si chcete porovnat váš účet s jinými či udělat benchmark několika důležitých metrik, můžete také vyzkoušet aplikaci Locowise. U této aplikace se jedná o free trial verzi.

„Méně analytická, avšak další užitečná může být aplikace 30dayspics, která vám vytvoří video z nejúspěšnějších instagramových fotografií za posledních 30 dní,“ vysvětluje Barbara Lakotová. Tuto zajímavou funkci lze využít na jakýkoliv účet a funguje na principu počtů získaných označení „like“.

Instagram a Češi?

O tom, že se Instagram těší velké popularitě u mladých lidí, není pochyb. Popularita této aplikace narůstá každým dnem. Mnoho lidí mu dává přednost před Facebookem, který spíše využívají ke komunikaci. Instagram naopak většina lidí preferuje pro sdílení obsahu. A jak je to tedy statisticky s užíváním Instagramu v České republice? Z údajů naměřených v listopadu 2016 vychází, že v Česku aktivně používá Instagram 924 000 lidí (tedy 9 % celku, 13 % internetové populace). Musíme však dodat, že Instagram patří k mobilním aplikacím, tudíž k jeho používání je nutno vlastnit chytrý mobilní telefon, což mu dává složitější postavení oproti Facebooku.

Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou na Instagramu jsou lidé ve věku 25 – 26 let. V každém případě, pokud se rozhodnete využívat Instagram pro marketing a reklamu, je důležité vzít v úvahu, že oslovení lidi nad 25 let bude celkem obtížné. Jestli je však vaší cílovou skupinou mládež, je velmi pravděpodobné, že zde dosáhnete nemalých úspěchů.

U marketingu prostřednictvím Instagramu také musíme pamatovat na fakt, že reklamou zde nelze oslovit ne-uživatele a podporovaný příspěvek uvidí pouze uživatelé, a navíc majitelé chytrých mobilních telefonů.

A jak to bude dál?

Tak jako všechny moderní sociální sítě i aplikace, také Instagram neustále přidává nové funkce a rozšiřuje tak možností užívání. Jednou z nejčerstvějších novinek je možnost vložit do jednoho příspěvku až 10 fotografií či videí. Tato funkce je aktivní od začátku března 2017 a je zdarma.

Není to však úplně novinka, jelikož to bylo již minulý rok umožňováno inzerentům, kdy mohli vložit do příspěvku více fotografií a následně je propagovat najednou. Jak uživatelé, tak inzerenti tuto funkci ocenili, jelikož větší množství fotografií přece jen dokáže lépe vytvořit příběh než pouze jedna. U tohoto hromadného příspěvku můžeme však použít pouze jeden filtr, jednu polohu či jeden popisek, bylo by tedy vhodné použít takové fotografie, které spolu budou souviset.

„Jelikož se jedná o opravdu velmi „čerstvou“ funkci, teprve čas ukáže, jak se mezi uživateli ujme. Je však zřejmě jisté, že to není poslední vychytávka, kterou Instagram představil, jelikož tyto aplikace se vyvíjejí každým dnem, a my se tak určitě brzy dočkáme zase něčeho nového a zajímavého!“ uzavírá Lakotová.

