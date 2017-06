Instagram v Česku rychle roste, má ho už 40 % Čechů

Instagram zažívá v Česku úspěšné období. Od loňska narostl počet jeho aktivních uživatelů z 25 % na 40 %. Významně se daří i nové funkci Instagram Stories, která za necelý půlrok dotáhla v počtu uživatelů konkurenční Snapchat.

Vyplývá to z nového průzkumu AMI Digital Index, který na přelomu března a dubna letošního roku realizovala společnost AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

„Zjištění aktuálního průzkumu dokládají, že Instagram je v České republice v současnosti neprogresivnější sociální sítí,“ uvedl ředitel AMI Digital Vladan Crha. „Zatímco loni používalo Instagram 25 % českých uživatelů internetu, letos to je již 40 %,“ dodal V. Crha.

Slušný úspěch zaznamenala i nová funkce Instagramu, Instagram Stories, která svými rysy okopírovala konkurenční Snapchat. Stories nyní po necelém půlroce od spuštění používá už 20 % českých uživatelů internetu, tedy prakticky stejně jako konkurenční Snapchat (aktuálně 21 %). „V čem měl navíc Instagram jednoznačně navrch, byl počet kontaktů. Zatímco na Instagramu jich průměrný Čech měl 113, v případě Snapchatu to bylo pouze 24. Očekávám, že tento trend bude pokračovat i nadále a uživatelská základna Snapchatu v Česku bude vlivem Instagram Stories stagnovat,“ dodal Crha.

Zajímavé je, že se popularita Instagramu dotýká všech věkových skupin uživatelů. Z nejmladších dotazovaných Čechů (15-29 let) ho aktivně používá více než polovina, a přestože v nejstarší sledované skupině (45-59 let) je pravidelných uživatelů pouze 7 %, přímou zkušenost s Instagramem přiznalo celých 22 % uživatelů starších 45 let.

Profil na Instagramu má dnes v České republice zaregistrováno již zhruba 1,5 milionu uživatelů. Nejvíce uživatelů je z Prahy, konkrétně 310 000. V Brně a okolí pak existuje 79 000 aktivních účtů a v Ostravě 44 000.

Sběr dat pro AMI Digital provedla agentura STEM/MARK. Průzkum proběhl formou online dotazníku na vzorku 511 osob ve věku 15-59 let. Výzkum srovnával údaje z konce 1. čtvrtletí 2016 a 2017.