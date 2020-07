Investice do reklamy na sociálních sítích se v Q2 vrací do hodnot před pandemií

Socialbakers vydala komplexní report o trendech na sociálních sítích: Social Media Trends Report za období Q2 2020. Report ukazuje poslední trendy v online marketingu a v placené reklamě na sociálních sítích v době, kdy se celý svět vzpamatovává z následků pandemie koronaviru.

Mezi hlavní zjištění patří postupný návrat k hodnotám před pandemií v oblastech jako investice do reklamy, cost-per-click u placených příspěvků a čas, který lidé tráví online na sociálních sítích. Další výraznou změnou je rostoucí využití organického video formátu, který marketérům nabízí vysoký engagement a zapojení publika, které pracuje z domova a nebo byli v průběhu pandemie nuceni zůstávat v karanténě.

“Q2 2020 bylo velmi dynamické období z marketingové perspektivy. Viděli jsme, jak se většina odvětví i regionů vracela do normálního stavu po pandemii, opět se začalo ve větším investovat do placené reklamy a na základě toho rostlo CPC,” řekl Yuval Ben-Itzhak, CEO, Socialbakers. “Zároveň jsme ale v červnu zaznamenali další pokles v investicích do reklamy, především v Severní Americe, což koresponduje s hnutím #BlackoutTuesday. Nicméně tato změna neměla dlouhý efekt a ad spend se téměř okamžitě vrátil do normálu. Na konci června se uskutečnil další pokles, který pravděpodobně souvisel s bojkotem reklam na platformách spadajících do skupiny Facebook. Tento bojkot může ovlivnit hodnoty i v dalším období Q3 2020”

Investice do reklamy rostou a vrací se do hodnot před pandemií

Investice do reklamy na sociálních sítí v Q2 2020 napříč regiony výrazně vzrostly. Globálně, značky utratily o 26% více za reklamu v průběhu Q2 2020 v porovnání s koncem Q1 2020, kdy byly marketingové rozpočty kvůli pandemii koronaviru znatelně snížené. Všechna odvětví, která Socialbakers analyzovala, v posledních 3 měsících zaznamenala navýšení investic do reklamy. Tento trend se dočasně změnil a ad spend poklesl, pravděpodobně kvůli online hnutí #BlackoutTuesday a bojkotu reklamy na Facebooku organizovaným skupinou aktivistů za občanská práva. Bojkot postihl nejvíc Severní Ameriku, kde Ad spend poklesl v posledních dvou týdnech Q2 2020 o 31.6%. Bojkot bude pravděpodobně mít vliv na pokles investic do reklamy na sociálních sítích i na začátku Q3.

Cost-per-click celosvětově roste, ale v meziročním srovnání je stále pozadu s rokem 2019 Celosvětově, průměrný cost-per-click pro online reklamy vzrostl o 55.3% v Q2 2020 po dosáhnutí vrcholu na začátku března těsně předtím, než udeřila pandemie. Nejdramatičtější nárůst byl zaznamenán v Jižní Evropě, kde CPC vzrostlo o 94%. Celkově CPC na firemních profilech na Facebooku a Instagramu v Q2 vzrostlo oproti Q1 o 42.7% na $0.107. Nicméně v meziročním srovnání je CPC stále nižší, což představuje příležitost pro firmy s omezeným rozpočtem, aby své sdělení dostali k širšímu publiku než normálně.

Uživatelé Facebooku se v online aktivitě vrátili do stavu před pandemií

Socialbakers’ data také indikovala, že jakmile lidé po celém světě mohli opustit karanténu, čas, který tráví online se ve velkém vrátil do stavu a hodnot před pandemií. Relativní interakce na Facebooku poklesly ze 100% na 50.8% v Q2. Na konci kvartálu opět začaly mírně růst. Tento pokles byl především návratem na normální úroveň po abnormálním růstu v polovině března.

Instagram dominuje ve velikosti publika a v interakcích

Instagram v Q2 2020 pokračoval ve svém růstu a platforma opět zvětšila svou fanouškovskou základnu a na konci kvartálu dosáhla vrcholného počtu interakcí. Velikost publika 50 největších firemních profilů značek je nyní na Instagramu o 31% větší než na Facebooku. Engagement také zůstal výrazně vyšší na instagramu s více než 18.7krát více interakcemi než na Facebooku. I přesto značky stále zveřejňují více příspěvků na Facebooku, a to celkem 70.7% ze všech zveřejněných příspěvků.

Videobsah roste a odkrývá svůj potenciál

V průběhu pandemie v březnu 2020 používání videa na sociálních sítích začalo narůstat. Twitter má s více než 20% tweetů od firemních profilů největší poměr video obsahu v porovnání s Facebookem a Instagramem. Na Instagramu v Q2 bylo video použito v 17.1% všech postů, což je více oproti 16.3% ve stejném období v roce 2019. Na Facebooku byl nárůst o 5.3% v porovnání s Q1 2019, nyní video formát tvoří 18% veškerého obsahu na platformě. Facebook Live vzrostl o 27% v porovnání s Q2 2019 a o 126% za poslední 4 měsíce. Facebook Live je zároveň formát s nejvyššími interakcemi na Facebooku.

“Video je výborný způsob jak zvýšit organický engagement a zasáhnout publikum, které je většinou zavřené doma” řekl Ben-Itzhak. “Díky konzistentnímu vysokému zapojení fanoušků předpokládáme, že mnoho značek bude Facebook Live a live video obecně používat i nadále v Q3 a Q4. Značky, které tomuto formátu nedají více prostoru se ochuzují o jeho potenciál.”