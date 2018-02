Jak se dělá šikovně reklama na olympiádě v Pchjongčchangu

Olympijské hry jsou mamutí sportovní akcí, kterou vždy sleduje celý svět a to jak napřímo diváky v místě, tak i prostřednictvím televizních obrazovek, chytrých mobilních aplikací a také cestou sociálních sítí. A právě to, že olympijské hry jsou sledovány na všech kontinentech miliardami lidí, se stává příležitostí využít tohoto zviditelnění firem prostřednictvím reklamy. Nemám teď na mysli reklamu oficiální, která sponzoruje olympijské hry, sporty a pomáhá hry ufinancovat. Mám na mysli reklamu, která jde mimo rámec oficiální schválené MOV.

Když se třeba podíváte na dres Svena Kramera, který jako nizozemský reprezentant vyhrál na hrách v Pchjongčchangu závod na 5000 metrů a pro třetí zlato na olympijských hrách na této trati za sebou si dojel v olympijském rekordu, kdy časem 6:09,76 vylepšil vlastní maximum z roku 2014, zjistíte, že přesně odpovídá reklamním regulím MOV. Hned ale po dojetí závodu, sledován kamerami si borec sundá z hlavy součást dresu a na rubu se objeví reklama na neoficiální nápoj a do celého světa se tak dostane po desítky vteřin v záběru neoficiální reklama. Závodník rozepne následně dres a hle je tu tričko s reklamou módního domu… A v uchu má náušničku s reklamním logem výrobce burgerů…. Prostě po závodě se nizozemský závodník stal doslova věšákem na neoficiální reklamu, což se smí….

Podobně švýcarský sjezdař má na své lyžařské helmě – přilbě ve sjezdu státní znak helvetského kříže, který je umístěn ale na módních konturách, které náhodou připomínají michelinskou postavičku a to designem i barvami a po celou dobu jízdy jej snímá kamera….

A do třetice na portálu Aktuálně.cz se objevil článek s titulkem „Biatlonistka Veronika Vítková závodila ve sprintu se speciálními jabloneckými náušnicemi v národních barvách.“ Člověk si řekne, skvělé závodila v náušnicích s trikolorou, které měla během závodu ukryté pod šátkem v mrazu. Dokonce má trend gratulovat jí hned k 3 místu a být hrdý na její umístění. Pak ale v interviích sama skvělá závodnice šátek sundá a před kamerami i na stupních vítězů prezentuje, že jde o speciální sérii, které dostala od Jablonecké bižuterie, aby reprezentovala a náušnice z Jablonce přinesly jí štěstí. A hned je tu reklama, která se rozletí do celého světa. Jen v Česku vyšlo 26 textů a článků, 14 videí s tím, že v nich se tato reklama popisuje a ukazuje v neděli 10.2. 2018. A samozřejmě se reprezentantka pochlubí, že tyto náušnice v jiném designu opět z Jablonecké bižuterie měly všechny biatlonistky z ČR i na minulé olympiádě v Česku.

Reklama opravdu ve všech podobách, nadlinkové, podlinkové i linkové se objevuje ve všech formách. Celý svět obdivuje například jamajské bobistky startující na těchto hrách a celý svět už ví, že jejich kombinézy vytvořila zlínská designérka Zuzana Bahulová. Jamajské bobistky budou v Koreji závodit v kombinézách, které pro ně navrhla designérka a absolventka zlínské univerzity. V jihokorejském Pchjongčchangu díky Bahulové navíc ponese oblečení Jamajčanek český rukopis. Pro ženský tým z tropického ostrova v Karibiku navrhla kombinézy s motivem malého kolibříka červenozobého, jamajského národního ptáka, který je schopen vydávat infrazvukové popěvky. Jamajské bobistky navazující na tradici a zfilmovanou podobu Kokosy na sněhu o jamajských bobistech nastupujících na olympiádě v Calgary před 30 lety jsou exotickou raritou a středem pozornosti a rozdávají rozhovory jako na běžícím pasu. Jako základ kombinézy záměrně návrhářka vybrala černou barvu nejen proto, že je součástí jamajské vlajky, ale i proto, aby se vizuálně upozadily vybrané partie ženského těla bobistek. Řadu lidí nepřekvapilo, že rozhovory jamajských bobistek jsou doprovázeny zvuky slonů, nosorožců a žiraf, tedy těch zvířat, které produkují infrazvukové zvuky a signály a o kterých je již několik let známo, že slouží v podprahové reklamě k až 40 000x násobnému zapamatování a vybavování v mozkové aktivitě lidí. Exotika bobistek, exotické dresy a exotický doprovod infrazvukem, to vše je součástí reklamních kampaní a propaguje Jamajku, bobistky, designery a firmy. Podobné je to i bobistek z dalších exotických zemí….. Dokonce je známá aféra, že bobistky z Jamajky odmítli reklamu s lenochodem, protože ony jsou rychlé jako blesk….. Česká stopa se tak dostává do světa. Kariéra třicetileté návrhářky připomíná americký příběh. Pochází z Pohořelic, vesnice u Zlína, kde vystudovala malbu, animaci a kresbu na Univerzitě Tomáše Bati. Jako první Češka absolvovala stáž na prestižním California Institute of the Arts v Los Angeles, přední světové škole animace a teď je známá na celém světě designem s prvky reklamy. V jejích kombinézách už závodili například ale také běloruští, nigerští, bulharští a němečtí olympionici.



Foto: Aktuálně.cz

Reklama se ale dá dělat i tak, že každý ze sportovců, aby se mohl podělit o zážitky z místa olympiády dostává od pořadatelů dárek – nejmodernější model biometrické chytráku, tedy chytrého mobilního telefonu Samsung zdarma s kreditem. Výrobce Samsung se tak zviditelňuje a aby bylo zviditelnění ještě větší, bylo již předem naplánováno, že tyto chytráky nedostane výprava Iránu a Severní Koreje a to proto, aby se o všem začalo bombasticky ve všech mediích psát jako o skandálu v duchu negativní reklamy. A tak se i stalo a svět o mobilech Sampung píše a píše a propaguje jejich kvalitu tak vysokou, aby jí nemohly zneužít režimy některých států. Svět a media tak propagují vysokou kvalitu Samsungu na pozadí předem naplánovaného příběhu… Jihokorejská firma záležitost odmítla komentovat, protože podle ní o distribuci darů rozhoduje Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a ten tuto aktivitu schválil. Proč Samsungy, jejichž nejnovější verze přijde podle Reuters na 1100 dolarů (23 000 korun), nemohou dostat íránští sportovci, není jasné. V Íránu jsou totiž výrobky firmy Samsung daného modelu běžně na trhu a obě země udržují dobré obchodní vztahy. Podle íránských zdrojů vlastní telefony Samsung v Íránu téměř 18 milionů občanů. Prostě i to je součástí reklamy.

A na závěr perlička. Německý antimonopolní úřad vede správní řízení s domácím svazem olympijských sportů (DOSB) a nepřímo tak i s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) kvůli pravidlu číslo 40 olympijské charty. To omezuje práva sportovců a sponzorů na propagaci během olympijských her i v období před nimi a po nich. Nejvyšší německý úřad pro hospodářskou soutěž to potvrdil agentuře SID. V prováděcím ustanovení k pravidlu 40 ve třetím odstavci stojí: „Bez souhlasu výkonného výboru MOV nesmí žádný závodník, funkcionář nebo jiný člen výpravy na olympijských hrách dovolit, aby po dobu trvání olympijských her byly jeho osoba, jméno, vyobrazení nebo sportovní výkony využívány k reklamním účelům.“ MOV tímto pro někoho přísným opatřením chrání vlastní exkluzivní sponzory, s nimiž má uzavřené lukrativní sponzorské smlouvy. Za porušení pravidel hrozí sportovcům až diskvalifikace. Přesto šikovní marketéři nacházejí vždy cestu jak pravidlo obejít a reklamu dostat na konkrétním sportovci do záběrů kamer, do medií, streemových televizí a v příbězích na sociální sítě. Prostě reklama se jako lavina nedá zastavit ani omezit a hloubaví marketéři vždy najdou cestu respektive dálnici k jejímu šíření. Záměrně jsem vybral jen pár střípků reklamy z prvních dvou dnů ukazujících a dokládajících jak lze oficiální i neoficiální reklamou využít olympiádu k šíření reklamních sdělení do celého světa. A zadáte-li si slova reklama na olympiádě dostanete na google.com 1, 978 milionu českých odkazů a pokud zadáte Advertising in the olympic games pak je to rázem 67,8 mil odkazů.