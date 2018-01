(-pr-) Nejste zaměstnanci, ale naopak se řadíte do skupiny podnikatelů? Pokud ano, jistě si čas od času pokládáte otázku, jak správně rozvíjet svůj byznys. Podívejme se na několik dobrých kroků, se kterými nešlápnete vedle. Základem je rozhodně důležitá ochranná známka. Proč? Jelikož právě díky ní eliminujete případné parazitování na vaší značce. To se hodí ve všech oblastech byznysu. Pokud navíc i něco vyrábíte, je dobré vydat se ještě dalšími dvěma cestami, kterými jsou tyto:

Patent

Užitný vzor

Věnujte se tomu, čemu skutečně rozumíte

Pokud chcete podnikat v oborech, kterým nerozumíte a nic o nich nevíte, je to celkem velká chyba. Když jde o něco jednoduššího, jako třeba internetový obchod, dá se to zvládnout. Ve složitějších segmentech je to problém. Podívejte se třeba na hotel Galileo v Žilině. Kdyby nebyl provozován lidmi, kteří hotelovému byznysu rozumí, a pokud by na správných pozicích nebyli zkušení zaměstnanci, jenom těžko by mohl být na takové úrovni, s tak dobrým hodnocením. A to platí o jakékoliv oblasti. Pokud už chcete do některé pro vás neznámé zabrousit, doporučíme najít si klíčového člověka, odborníka v daném segmentu, který se stane vaší pravou rukou.

Propagace musí přinášet výsledky

Třetím krokem, na který nezapomínat je správná propagace. Pamatujte si jedno hlavní pravidlo. A to takové, že propagace musí za všech okolností přinášet výsledky. A podle toho volte ten správný směr. Je jasné, že když budete chtít realizovat efektivní hotelový marketing, budete cílit na cestovatele a primárně využívat subjektivních pozitivních hodnocení. Když budete něco vyrábět, logicky zacílíte na skupinu lidí, která by mohla váš produkt potřebovat. Hlavně proto, že jí usnadní a zjednoduší život. Dále nezapomínejte na různé oblasti propagace. I když dominuje hlavně internet, neznamená to, že byste se jiným cestám měli vyhýbat.