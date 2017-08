Jak zhodnotit výhodnost půjčky? 4 + 1 rad pro každého

(-pr-) Potřebujete si půjčit, ale nevíte, jak zhodnotit jednotlivé parametry půjčky a poznat, zda se jedná o tu skutečně výhodnou? Poradíme vám. Máme pro vás celkem pětici rad. Pokud se jich budete držet, buďte si jisti, že zaručeně vyberete tu, která je na trhu tou nejlepší možnou.

Podmínky získání

Výhodnost půjčky je dobré zhodnotit i podle toho, jaké má podmínky získání. Proč? Jelikož sice může být zajímavé mít úvěr s nejnižším úrokem, ale k čemu to je, pokud na něho budete čekat třeba i několik týdnů? Je pochopitelné, že když potřebujete co nejdříve, tak to pro vás tolik výhodné není. Zvláště, když jste ve finanční nouzi. Když se společně podíváme na hlavní tipy s ohledem na získání, tak vás nezklamou půjčky bez doložení příjmů. Kromě toho je dobré hledět i na takové, které neprověřují vaši finanční minulost tím, že berou v potaz různé registry. Mezi takové může patřit:

Registr exekucí

Nebankovní registr

Bankovní registr

Možnosti splátek

I podle nich poznáte výhodnou půjčku. I když se vám na první pohled zdá, že jedno tlivé sazby jsou příznivé, je třeba se podívat ještě na to, jak dlouho budete splácet. Čím je to delší dobu, tím více můžete u půjčky přeplatit. Je pravidlem, že bystě měli hledat takovou, kterou je možné splatit co nejdříve. Nejenom, že to pro vás bude výhodné, ale zároveň se zbavíte celého daného závazku. Hitem může být i Planet půjčka online, která je unikátní v tom, že peníze jednoduše vrátíte najednou, v jedné jediné splátce. Termín splatnosti si sami zvolíte podle svého uvážení. Jednoduché a výhodné hlavně pro toho, kdo hledá peníze rychle a plně mu postačí spíše menší sumy finančních prostředků.

Výše RPSN

Mnoho lidí hledí při výběru půjčky na úrokovou sazbu. Není to sice úplně špatně, ale říci musíme, že i když je daná hodnota nízká, stále to znamená, že půjčka může být celkem nevýhodná. Typicky proto, že může být účtována třeba řada poplatků. A to za:

Vyřízení žádosti

Poskytnutí peněz

Vedení půjčky

Proto je lepší hledět na sazbu zcela jinou. Je to RPSN neboli roční procentuelní sazba nákladů. Ta musí ze zákona obsahovat úplně vše, co půjčku zdražuje. Čím je proto nižší právě tato sazba, tím vyšší máte jistoty toho, že je pro vás půjčka výhodnější.

Dostupnost finančních částek

Zhodnotit výhodnost půjčky je nutné také podle toho, kolik peněz vám nabízí. Vždy byste měli mít hrubou představu o tom, kolik požadujete. A tomu by měla nabídka odpovídat. Pokud je nižší, je logické, že vám peníze budou chybět. Je proto třeba hledat dále. A co když vám poskytovatel nabídne sumu vyšší? Na první pohled se to zdá zajímavé, ale není. Právě pro celkovou nevýhodnost. Získáte více, než sami potřebujete, a tak budete platit peníze navíc zbytečně z vyšší částky, kterou ani nezvládnete využít. V praxi to znamená, že přeplatíte více, než když si vezmete sumu odpovídající. Proto doporučujeme hledat takové možnosti, jako je například půjčka online do výplaty. Když se rozhodnete si o ní požádat, máte možnost si jednoduše online zvolit přesnou výši částky. A to by mělo být dostupné i u dalších poskytovatelů, ať už chcete desetitisíce, statisíce, nebo třeba i miliony.

Férovost poskytovatele

Jsme ve finále. Poslední radou je to, že hodnocení výhodnosti musíte spojit i s posouzením toho, zda je poskytovatel peněz skutečně férový. A co to znamená? Primárně to, že vám může umožnit částečné, nebo i plné předčasné splacení, a to bez jakýchkoliv sankcí. Ideální, kdys se chcete zbavit závazku dříve. Stejně tak vám ale může nabídnout i to, že si můžete snížit, stejně jako zvýšit výši splátky, nebo si nechat jednu konkrétní definitivně odpustit. I toto rozhoduje, zda bude půjčka výhodná.