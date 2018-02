Jak získávat leady neboli potenciální zákazníky online

Návštěvníků webových stránek můžete mít spousty, ale jak je oslovit, když oni neosloví vás? Agentura LCG New Media radí, jak návštěvníky zaujmout a zejména „zachytit“ na webových stránkách a udělat z nich tzv. leady neboli česky potenciální klienty.

Co je Lead?

Lead je takové stádium chování lidí, kteří se již dostali na vaše webové stránky (svou reklamou zacílili na správný segment, zaujali cílové publikum, které kliknutím na reklamu potvrdilo, že se o tuto problematiku zajímá), které zaujal publikovaný obsah, kteří vyplnili své kontaktní informace výměnou za něco užitečného, co jste mu/jí nabídli. Nyní se z něj tedy již stal potenciální zákazník. Klíčovou otázkou zůstává, jak získat jejich kontaktní informace, abyste z nich měli šanci zákazníky opravdu udělat.

Jak získat leady

Leady lze (kromě standardních kontaktních formulářů na vašich webových stránkách) získat několika následujícími způsoby:

Poskytněte hodnotný obsah

• Sdílejte s návštěvníky webových stránek hodnotný obsah, jako například: Vámi napsaný ebooku (pozor na jeho obsahovou kvalitu!

• Příručky či jiné užitečné materiály (brožury, stahovatelné formuláře, check-listy, apod. cokoli co návštěvníkům ulehčí život nebo jim s něčím poradí, pomůže)

• Uspořádejte online webinář z oblasti vaší specializace

• Nabídněte návštěvníkům odběr pravidelného newsletteru

Kalkulačka

Umístěte na svůj web kalkulačku či jiný druh simulace, kde si lidé můžou na základě svých údajů a očekávání spočítat, kolik by je např. stála vámi nabízená služba, kolik by vydělali či kolik by ušetřili aj. Pokud má vaše kalkulačka více kroků, dobře promyslete, do jakého kroku kontaktní formulář vložíte. Pokud dáte kontaktní formulář hned do prvního kroku, pak vám pravděpodobně raketově vzroste bounce rate dané stránky. Jestliže umístíte formulář do posledního kroku, míra konverzí může být velmi nízká. Není nic horšího, než vyplnit spoustu informací a v posledním kroku před vyhodnocením muset zadat povinná pole jako email, telefonní číslo, adresa apod.

Věrnostní, bonusové programy

Poskytněte návštěvníkům webu to, na co by jinak nedosáhli – produkty pouze pro členy sekce, speciální ceny pro zaregistrované aj. Tímto způsobem funguje například Booking či Ryanair, kteří nabízí speciální klubové ceny či dokonce tajné ceny.

Soutěže

Dejte k dispozici několik vašich produktů/služeb zdarma. Účastníkům soutěže zadejte úkol. Ten by měl obsahovat zadání jejich kontaktních informací. Dejte pozor na správné cílení, aby vámi získané kontakty byly do budoucna užitečné.

Online Chat

Začněte využívat na vašich webovkách online Chat. vaši potenciální klienti tak mají možnost získat okamžitou odpověď na své otázky anebo, pokud jste offline, můžou ho použít a pro získání zpětně odpovědi zadají svůj email či telefonní číslo.

Zavoláme Vám nazpátek (Call back request)

Další možností je malé nepatrné políčko tzv. Call back request neboli žádost o zavolání zpět. Pokud vaši potenciální klienti mají nějaké otázky, pouze vyplní své telefonní číslo, na které jim poté zavoláte zpět.

Tip: telefonní čísla lze velmi snadno využívat pro SMS připomínky. Prostřednictvím sms můžete své leady kontaktovat o současných slevách, akcích či událostech. Vyvarujte se však jejich příliš časté rozesílky.

Dopadové stránky

V této souvislosti jsme vám již nastínili, co je landing page neboli dopadová stránka v článku Maličkosti, které mohou markantně zvýšit míru konverze vašich dopadových stránek. Právě dopadové stránky velmi pomáhají návštěvníky motivovat ke stažení nabízených materiálů, či přihlášení na webinář apod.

Čím více a přehlednější informace lidem poskytnete, tím větší pravděpodobnost máte, že získáte lead. Pozor na volbu barev, množství požadovaných informací v kontaktním formuláři, políčko se souhlasem se zpracováním osobních údajů apod.