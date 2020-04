Jak zvládnout pracovat z domu?

Velká část firem po celém světě rozjela v souvislosti s pandemií koronaviru povinnou práci z domova. A mnohé zaměstnance zaskočilo, že homeworking není tak jednoduché zvládnout, zvláště s rodinou za zády. Zde najdete několik rad, které pomohou při práci v domácím prostředí.

Zkontrolujte si hardware a zabezpečení

Bezpečnou práci s firemními daty by měl řešit vás zaměstnavatel, ale zejména u menších firem je toto často podceňováno. Než s prací vůbec začnete, ujistěte se, že máte spolehlivé internetové připojení a vyřešené zálohování. Pokud budete využívat domácí počítač, zkontrolujte, že jeho zabezpečení je aktuální. Udělejte si svůj pracovní profil a zajistěte ho heslem tak, aby se do něj nedostali ostatní členové domácnosti. „Je-li to jen trochu možné, nestahujte na tento počítač nic z podezřelých zdrojů, neinstalujte sem volně dostupné programy, zejména hry. Používejte prověřené komunikační kanály – ne každý nástroj pro on-line komunikaci je bezpečný. Uvědomte si, že budete vstupovat do firemních systémů a snažte se nebýt tím, kdo je ohrožuje,“ radí Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas.

Stanovte pravidla pro členy domácnosti

Právě teď je největší výzvou součinnost s ostatními členy domácnosti – děti nejsou ve škole, práci z domova je třeba často skloubit s jejich výukou a přípravou jídla. Proto je nezbytné určit základní pravidla, stanovit „pracovní dobu“, po kterou vás nikdo nesmí rušit. A také například to, že pokud ostatní vidí, že máte konferenční hovor nebo videokonferenci, nebudou vám do něj vstupovat, procházet v pozadí ani jinak zasahovat.

Vytvořte si své pracovní místo

Málokdo má možnost zavřít se s prací do samostatné místnosti, například pokoje pro hosty, ale stůl v kuchyni není místo, kde budete mít na práci klid. Pokud prostorové možnosti nedovolují jiné řešení, je dobré alespoň v rámci pravidel stanovit dobu, kdy sem ostatní nebudou chodit.

Nastavte si plán, nezapomínejte na pauzy

Velmi důležité je stanovit si denní plán – a to jak časový rozvrh, tak náplň práce. A nastavit určitou rutinu, zvýšíte tím svou produktivitu. Pokuste se dodržovat pracovní dobu, začínat a končit práci každý den podobně. Při práci z domova má mnoho lidí problém s tím, že se jejich denní režim rozvolňuje – výsledkem je pak často to, že sedí u počítače celý den bez valného efektu.

„Plánování činností je při práci z domova zcela zásadní. A nejde jen o to rozvrhnout si činnosti tak, abyste dělali to důležité v době, kdy se umíte maximálně koncentrovat. Je nutné počítat s tím, že do vaší činnosti budou zasahovat i ostatní členové domácnosti a nezapomínat na přestávky. I ty je dobré naplánovat, snáze se pak vrátíte zpět k práci,“ doporučuje Jan Dvořák z Gopasu.

Používejte time management aplikace

Pokud nejste zvyklí pracovat z domova, bude pro vás nejspíš problém uhlídat sebekázeň, natož pak pracovat efektivně. Jestliže se „zasekáváte“ na některých úkolech, zkuste využít aplikace, které sledují dobu, kterou jednotlivými činnostmi trávíte. Jejich používání ukáže úroveň produktivity každý den a týden. To vám nejen pomůže rozpoznat, kdy jste nejproduktivnější během dne, ale také kolik času strávíte na jednotlivých typech činnosti.

Komunikujte efektivně

Práce z domova prověří také komunikační schopnosti. Je totiž na vás, abyste si našli potřebné informace, ptali se na správné věci těch správných lidí, byli co nejvíce samostatní. V tom značně pomáhají moderní komunikační technologie. Někteří poskytovatelé navíc umožňují využití svých profesionálních řešení v současné situaci zdarma.

„Například společnost Lifesize nabízí nyní na 6 měsíců zdarma po celém světě do firem, nemocnic, škol a dalších organizací své profesionální videokonferenční řešení. Reaguje tak na bezprostřední potřebu soukromých i veřejných organizací koordinovat své týmy. Výhodou tohoto řešení je snadná a rychlá instalace, jednoduché ovládání a profesionální zabezpečení dat,“ doporučuje Michal Černý ze společnosti Audiopro.