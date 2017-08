Jakub Vágner je tváří kampaně Mercedes-Benz

Lokální část celosvětové image kampaně Mercedes-Benz Grow Up představuje příběh Jakuba Vágnera, jeho životní cestu, kterou se rozhodl vydat navzdory nesouhlasu jeho rodiny. Příběh světoznámého rybáře Jakuba Vágnera byl veřejnosti představen ve středu 23.8. na sociálních sítích Facebook a Youtube společnosti Mercedes-Benz Česká republika.

Souběžně s jejím spuštěním startuje pro fanoušky online soutěž o víkendový pobyt, kde si pět výherců s doprovodem bude moci okusit dobrodružství i nástrahy, které Jakub na svých cestách denně podstupuje.

Marketingová kampaň v sobě odráží opravdové hodnoty spojené s moderní filozofií značky Mercedes-Benz. „Celá kampaň je o tom, že význam toho, co znamená „dospět“, se mění. Klasické poučky – založ rodinu, postav dům, slušně se obleč, najdi si pořádnou práci – zná každý z nás. Kampaň Grow up je ale o tom, že význam těch vět se v dnešním světě a vnímání mladých dospělých mění. Definici pořádné práce naplňuje i kariéra rappera, rodinou může být i nejlepší kamarád, nikdy není pozdě začít znovu. Zkrátka, že každý může dospět po svém. A právě to ukazujeme v kampani – kontrast výchovných pouček, které všichni dobře známe, s realitou toho, jak je dnešní generace naplňuje,“ vysvětluje Sandra Plachá, marketingová manažerka pro osobní vozy Mercedes-Benz Česká republika.

„Jít svou vlastní cestou znamená jít cestou plnou trní. Může to být bolestivá cesta, ale dělá vás tím, kým skutečně jste a chcete být. A to za to stojí,“ doplňuje Jakub Vágner k nové kampani.

Návrh nekonvenční kampaně připravila berlínská agentura Antoni GmbH. Za realizací stojí společnosti Iconoclast Germany GmbH a Pixelpark AG. Lokální část kampaně realizovala agentura MarkBBDO.