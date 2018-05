Jakým chybám v prezentacích předcházet?

Prezentace pronikly snad do každé moderní kanceláře. Přesto na řadě konferencí a ze své emailové schránky zjišťujeme, že je na jejich provedení stále co zlepšovat. Ne vždycky se musíte učit jen od těch nejlepších a cenné lekce si odnesete i od autorů prezentačních propadáků. Zakladatel agentury odprezentuj.cz Marek Hrkal radí, čeho byste se měli v příští prezentaci rozhodně vyvarovat.

Vizuální kýče a klišé

Dřív to byly ohavné kliparty, dnes jsou to prvoplánová klišé z fotobank. Jak už před mnoha lety napsala guru prezentací Nancy Duarte: „Pokud cítíte nutkání použít obrázek dvou podaných rukou před zeměkoulí, odložte pero, odstupte od stolu a zvažte dovolenou nebo aromaterapii.“ A neplatí to jen pro podané ruce. Nebojte se hledat neotřelé obrázky na volných fotobankách jako je třeba pixabay.com nebo použít vlastní fotky.

Týmová práce nesmí připomínat pejska a kočičku

Často si všímám, že ve velkých firmách vznikají prezentace jako týmová díla, do kterého každý přispěje několika slajdy. V čem je potíž? Jakmile do podoby prezentace průběžně mluví řada lidí, rapidně klesá šance dospět ke kompaktnímu výsledku.

Příprava prezentace není týmovým sportem. Stejně jako román obvykle píše jeden spisovatel, také prezentace má jednoho autora. Nemusíte se kvůli tomu hned vzdát všech výhod týmové spolupráce a kolektivní kreativity. Neváhejte využít kolegy ve fázi generování nápadů. Nebojte se je požádat o kritické zhodnocení výsledné prezentace během zkoušky. Nikdy ale nepřebírejte jejich vstupy a komentáře 1:1. Mnohdy neznají celkový kontext, charakter publika ani cíle prezentace.

Budete prezentaci opravdu prezentovat, nebo jen zasílat?

Prezident Spojených států je prý ochotný věnovat pozornost nanejvýš jednostránkovým dokumentům. A není sám. Už v roce 2015 britský The Telegraph napsal, že vlivem chytrých telefonů dokážou lidé udržet bezděčnou pozornost kratší dobu než zlatá rybka. Údajně 8 vteřin, což je o 4 vteřiny méně než v roce 2000 a o vteřinu méně než v případě rybky. Jsme čím dál víc roztěkaní. I proto informace začínají cirkulovat ve firmách spíš v podobě prezentací než klasických dokumentů s dlouhými souvislými odstavci. Takové prezentace jsou v podstatě dokumenty rozdělené do slajdů a vyskládané do PowerPointu, a proto je někteří nazývají slajdumenty. Problém nastává ve chvíli, kdy se pokusíte slajdument odprezentovat a na stejný problém narazíte, když budete chtít vytvořit jednu univerzální prezentaci pro prezentování i zasílání. Víceúčelové věci možná fungují v teleshoppingu u Horsta Fuchse, ale v prezentacích rozhodně ne.

Méně dat v grafu znamená více

Máte přece Excel, takže stačí klik–klik a graf je na světě. A pak už jen Ctrl-C, Ctrl-V a šup s ním do PowerPointu. Mnozí účastníci našich kurzů vůbec netuší, že na tomto postupu je něco špatně. Je! Graf v prezentaci má ilustrovat konkrétní myšlenku, o které mluvíte. Ta má být zvýrazněná a všechno ostatní je potřeba potlačit: Nepotřebné popisky dat, nedůležité řady grafu, zbytečné mřížky… Graf do prezentace je potřeba upravit.

Vyhnout se největším chybám v prezentacích dokáže s trochou úsilí každý. Pak už záleží jen na vás, jestli se spokojíte s průměrnými slajdy, nebo budete chtít víc.