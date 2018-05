Jen 3 % Čechů považuje internetovou reklamu za užitečnou

Digitální agentura AITOM se ve svém nejaktuálnějším výzkumu zaměřila na to, jak Češi vnímají internetovou reklamu. Zjistila například, že až 90 % Čechů si přeje, aby bylo reklamu možné vypnout úplně a vyhodnotila, že k nákupu motivuje pětkrát více ženy než muže.

Až 41 % Čechů vnímá internetovou reklamu jako otravnou či všudypřítomnou, jen 3 % ji toleruje jakožto nutné zlo a stejné množství uživatelů (3 %) ji považuje za cílenou nebo dokonce užitečnou. Více působí na ženy, ke koupi motivuje 5 % z nich. V případě mužů se jedná pouze o jedno procento. Dle věku je nejúčinnější ve skupině mezi 30. a 44. rokem života, ke koupi motivuje 4 % z nich. V kategoriích 18-29 let a 45-59 let podobně ovlivňuje jen 2 % lidí.

Vliv má také vzdělání a místo bydliště

Pouze 21 % Čechů tvrdí, že je internetová reklama upozorní na věci, které hledají. S takovým tvrzením souhlasí 13 % lidí z Prahy, 23 % lidí z Čech a 23 % lidí z Moravy. Smýšlení se liší i na základě vzdělání. S výrokem výše souhlasí 24 % lidí bez maturity, 22 % lidí s maturitou a pouze 15 % lidí s dokončeným vysokoškolským vzděláním. 26 % zúčastněných se také shoduje na tom, že se právě díky reklamě dozvěděli o něčem, co je zajímá. Geograficky tvrzení podpořilo 20 % lidí z Prahy, 29 % lidí z Čech a 24 % lidí z Moravy.

Téměř polovina účastníků průzkumu (43 %) je toho názoru, že reklama na internetu odvádí jejich pozornost. S takovým tvrzením souhlasí ve větším měřítku muži (49 %), u žen je číslo nižší (37 %). Míra souhlasu záleží také na věku. Stejně uvažuje 39 % lidí mezi 18. a 29. rokem života a 38 % lidí ve věku 30 – 44 let. Lidem mezi 45. a 59. rokem to tak připadá nejvíce, s výrokem souhlasí 55 % z nich.

Češi chtějí reklamu omezit, nejčastěji používají AdBlock

17 % Čechů poté uvedlo, že kvůli reklamě občas zapomenou, proč danou stránku vůbec navštívili. K takovému rozptýlení jsou náchylnější ženy a to téměř dvakrát více. S tvrzením souhlasilo 22 % z nich, zatímco na straně mužů se jedná pouze o 13 %. 68 % žen poté vadí reklamy při sledování videa na Youtube, mezi muži se jedná jen zhruba o polovinu (51 %). Tento jev nejvíce trápí skupinu mezi 18. a 29. rokem (65 %), věkové kategorie 30 – 44 let a 45 – 59 let jsou na tom podobně (54 % a 56 %).

Obecně zastává 90 % Čechů názor, že reklamu na internetu by mělo být možné vypnout úplně, omezit se ji pokusilo už 70 % z nich. Nejpopulárnějším řešením je blokování reklamy pomocí AdBlocku (nastavilo 48 % dotázaných), poté vymazání souborů cookies (29 %) a volba jiného prohlížeče (21 %). Programy na blokování reklamy hojně využívají hlavně muži (58 %), u žen se číslo snižuje na 36 %.