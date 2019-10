Již jsou známi Mluvčí roku a nejlepší PR tým

Profesní organizace PR Klub, která soutěž uspořádala, vyhlásila na slavnostním galavečeru 17. října 2019 v pražské Galerii kavárny Louvre vítěze tří hodnocených kategorií.

Nejlepším mluvčím veřejného sektoru se stal Martin Kavka, mluvčí pražských hasičů. Nejlepším mluvčím soukromého sektoru je Václav Bálek z pojišťovny Allianz. Titul PR tým roku putoval do společnosti Letiště Praha. Posláním soutěže je upozornit na profesionální a etickou práci mluvčích a celkově přispět ke správné prezentaci této profese u odborné i laické veřejnosti. „Mluvčí neslouží jen k předávání informací. Jsou to profesionálové v oblasti PR a komunikace, kteří přímo vytváří veřejnou image jednotlivců, firem či institucí. Připravují a vedou strategickou komunikaci a podobně jako šachisté by měli mít připraveno několik tahů dopředu. Soutěž Mluvčí roku vyzdvihuje ty nejlepší a věřím, že je pro všechny v oboru inspirací,“ uvedl k soutěži Martin Opatrný, předseda sekce mluvčích PR Klubu.

Porota soutěže složená z více než dvou desítek expertů na oblast public relations a zkušených novinářů letos nově hodnotila kandidáty ve třech soutěžních kategoriích – nejlepší mluvčí veřejného sektoru, nejlepší mluvčí soukromého sektoru a PR tým roku. O vítězný titul se v každé z nich utkali tři finalisté, které porota vybrala z pěti kandidátů s největším počtem nominací. Porota měla letos mimo jiné k dispozici také kvalitativní a kvantitativní mediální analýzu od společnosti Monitora, která rozebírala výsledky konkrétního mluvčího i firmy v delším sledovaném období.

Letiště Praha PR tým roku

Ve veřejném sektoru se na stříbrné příčce umístila Petra Kučerová, mluvčí Vězeňské služby ČR, bronz si pak odnesl Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic. V soukromém sektoru získala druhé místo Patricie Šedivá ze společnosti Alza.cz, třetí byla Gabriela Bechynská ze společnosti Mondelez. Do finále o titul PR týmu roku se do trojky nejlepších dostal také Český statistický úřad, který si odnesl stříbro, a bronzová Česká spořitelna.

Celkově se letos sešlo 138 nominací, které po vyhlášení soutěže podali experti z oboru PR a zkušení novináři.

Letošní ročník vyhlásila profesní organizace PR Klub sdružující experty na komunikaci z řad ředitelů komunikace, tiskových mluvčí, PR manažerů a konzultantů. Navázala tak na tradiční ocenění Tiskový mluvčí roku, které začal Český klub mluvčích společně s Komorou Public Relations udělovat již v roce 2003. Jejich zástupci se na výběru podíleli i letos.