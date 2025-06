Jupík má ovocnou chuť vymýšlet

Jupík představuje novou komunikační kampaň s názvem Dovolené ovoce. Chce pomocí ní podnítit bezbřehou dětskou fantazii. Značka prošla také rebrandingem a přináší produktovou novinku v podobě ovocných svačinek Jupík Ovokous.

Jupík podporuje dětský svět jako místo, kde logika ustupuje kouzlu představivosti. Nová kampaň Dovolené ovoce dává dětem prostor vymýšlet a dát průchod tvořivosti. „Děti bereme vážně, uvědomuje si, pod jak velkým tlakem jsou, ať už od společnosti, či svých rodičů. Většina z nich žije v zajetí kroužků a přesně naplánovaného času, kdy se nemohou věnovat tomu, čemu chtějí. Myslíme si, že je důležité jim dát volnost, nechat je v jejich světě, aby dokázaly dát průchod kreativitě a byly zkrátka dětmi,” popisuje motiv kampaně marketingová manažerka značky Lenka Tenglerová.

Nová komunikační kampaň značky bude k vidění v kinech a na internetu. Součástí bude také branding na dětských hřištích, v herničkách, nebo spolupráce s dětskými časopisy a aktivace na dětských festivalech jako třeba Bezva Fest. To vše doplňuje redesign, který zahrnuje i nové jupíkovské postavičky. „Pracuje s bláznivými nelogickými kombinacemi obrázků ovoce a různých geometrických tvarů, které odráží skutečnost, že dětský svět nezná hranic,” dodává Tenglerová.

Na pomoc si přizvala reklamní agenturu oh my DOT. Myšlenka kampaně vychází z klasických stereotypů, kdy dětem naoko dáváme volnost, ale zároveň je brzdíme. „Přestože každý rodič chce, aby bylo jeho dítě tvořivé a hravé, chtě nechtě určuje mantinely jeho kreativitě. Kresli si, ale neušpiň se. Hraj si, ale nedělej nepořádek… Buď dítětem, jen nevymýšlej. Dětské fantazii prostě není třeba stát v cestě,” vysvětluje myšlenku kampaně dvojice kreativních ředitelů Roj & Dvorecký z oh my DOT.

„Dětství je hravé období plné bezprostředního vymýšlení – toho šibalského, ale i tvořivého. Od začátku jsme si dali za cíl vytvořit kampaň, která bude děti a jejich nápady brát vážně,” vysvětluje Veronika Briestenská, kreativní teamleaderka z oh my DOT.

Kromě nové kampaně představí Jupík také produktovou novinku na českém a slovenském trhu, která rozšíří jeho portfolio o kategorii zdravých dětských svačinek. Nový produkt s názvem Jupík Ovokous navazuje na dlouhodobou strategii značky, která staví na ovocnosti, kvalitním složení a hravé komunikaci.

„Naší ambicí je, aby děti trávily čas s Jupíkem nejen v kontextu pitném režimu, ale i během svačin. Produktem Ovokous vstupujeme do nového segmentu a přinášíme rodičům i dětem praktické, zdravé a chutné řešení na cesty, do školy nebo jen tak pro radost,“ říká Tenglerová.