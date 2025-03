Kam jezdí Vojtova manželka, když ne do BAUHAUSU?

S příchodem jara se vrací i známý nešika v podání Vojty Kotka, který nás nechává nahlédnout do svého každodenního, trochu chaotického života. Nová kampaň BAUHAUS tentokrát upozorňuje na novinku – možnost vyzvednout objednané zboží na více než 15 000 výdejních místech po celé České republice.

Ani letos nechybí Zdeněk Charvát jako oblíbený prodavač, který ve Vojtovi vyvolá pochybnosti o věrnosti jeho herecké manželky Elišky Jansové. Jak zapeklitá situace mezi manželi dopadne?

Doručení do výdejního místa je stále více a více preferovanou alternativou pro zákazníky, kteří si pro objednávku nemohou dojet do odborných center BAUHAUS nebo nechtějí doma čekat na doručení od kurýrní služby. „Kampaň zábavným způsobem upozorňuje na možnost vyzvednout si zboží z BAUHAUSu na více než 15 000 výdejních místech po celé České republice, a to i tam, kde by to člověk úplně neočekával. Zákazníci si ho nechají poslat na preferovanou výdejnu či do výdejního boxu a vyzvednou si ho po cestě z práce nebo během víkendu, přesně podle jejich časových možností,“ říká Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu společnosti BAUHAUS.

Ani tentokrát v kampani nechybí nadsázka a humor, který si zákazníci odborných center BAUHAUS i širší veřejnost oblíbili. Těšit se tak mohou na manželskou sledovačku, zběsilou jízdu městem na sekacím traktůrku, ale i romantický happy end v kulisách prosluněného městečka. „Spot vznikal už na podzim a jako tradičně nám nepřálo počasí. Po historickém natáčení ve sněhové vánici jsme tentokrát museli zvládnout natáčení slunného jarního dne za vytrvalého deště,“ prozrazuje zákulisí natáčení Jindřich Hovorka.