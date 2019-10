Kam směřuje využití umělé inteligence?

Debata dvou velkých osobností současného progresivního byznysu Elona Muska a Jacka Ma na konferenci v Šanghaji ukázala, jak rozdílné mohou být přístupy k umělé inteligenci. Liší se zejména v pohledu na způsob zavádění takovýchto přelomových novinek do stávajících podmínek.

Elon Musk sází na rozšíření kognitivních schopností lidského mozku za pomoci počítačů. Jeho společnost OpenAI nechce bojovat proti umělé inteligenci, ale naopak ji maximálně využít. Protože jak říká, tento souboj je již prohraný. Elon Musk navíc věří v to, že umělá inteligence by měla lidi obohatit a ne jim pouze sloužit. Jack Ma na druhou stranu věří, že umělá inteligence bude lidem pomáhat, zejména v dramatickém zkrácení pracovní doby, a to až na 4 dny v týdnu. Jack Ma je však přesvědčen, že nejprve je třeba se na plné využití těchto možností dobře připravit.

Reálná aplikace umělé inteligence je dle výzkumu společnosti Accenture v současné době zaměřena zejména na tyto hlavní oblasti; datová analýza, zvyšování produktivity a zlepšování styku se zákazníky. Investice do těchto oblastí rostou již od roku 2010 v průměru ročně o 60 %.

Studie společnosti Accenture také předpokládá, že dopad umělé inteligence ve výše zmíněných oblastech může znamenat až 40% nárůst produktivity práce a zdvojnásobení růstu HDP. Objem investic mezi jednotlivými zeměmi skupiny G20 se ovšem dramaticky liší. Hrozí tu tedy riziko, že pozitivní ekonomické dopady zavádění umělé inteligence na ekonomický růst nebudou rovnoměrně distribuovuány mezi jednotlivými zeměmi.

Pro širší uplatnění umělé inteligence je tedy potřeba nejen volná ruka trhu, ale také efektivní zahrnutí univerzit, politiků, velkých i malých společností. Dle mého názoru jsou hlavní výzvou pro rychlejší rozvoj umělé inteligence v běžném životě čtyři oblasti: přístup ke kvalitním datům, podpora stabilních technologií, dostatečný počet kvalitních profesionálů a v neposlední řadě vyspělý právní rámec.

Pro to, aby se naplnily myšlenky Elona Muska o přenesení umělé inteligence z počítačů do našich myslí, spolu s vizí Jacka Ma o čtyřdenním pracovním týdnu, je potřeba, aby byly investice do výzkumu a vývoje umělé inteligence rovnoměrně rozprostřeny po celém světě, aby byl dostatek kvalitních dat, technologií a lidí. A také, aby politici nastavili takové podmínky, ve kterých bude umělá inteligence kultivována, stejně jako ta lidská.