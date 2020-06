Kampaň jižní Moravy přepisuje pravidla

Na milovníky dobrého vína a gastronomie, ale také na rodiny s dětmi cílí nová marketingová a komunikační kampaň jižní Moravy. Její snahou je přilákat do kraje především tuzemské turisty a nabídnout jim to, co jinde nezažijí. Pomoci k tomu mají dva videospoty, které budou moci lidé zhlédnout také v televizním vysílání.

„Jižní Morava není funkční jednotkou sama o sobě. Symbióza s městem Brnem je v turismu patrná, proto jsme se rozhodli na kampani pracovat společně s ním. Většina návštěvníků regionu si nenechá ujít návštěvu Brna a platí to samozřejmě i naopak. V kampani nás spojuje téma přepisování pravidel, ke kterému došlo ve společnosti i vlivem posledních událostí v souvislosti s pandemií koronaviru,“ uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava.

Kampaň, která odstartovala 20. června, vyšla město Brno na tři miliony korun. Dalším půlmilionem se na ní podílela Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. Kromě televizního vysílání se natočené spoty a vizuály objeví také na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku Jižní Morava a Instagramu South Moravia.

Dodavatelem obsahů je brněnská mediální agentura Media Age. „Myšlenka kampaně stojí na přepisování pravidel, těch o Brně, jižní Moravě, cestování i o chování ve společnosti. Jsme rádi za spolupráci města Brna a Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy a věříme, že ucelená kampaň oživí turismus nejen v Brně, ale i v celém regionu, a to i díky televizní kampani, do které se letos město i region rozhodly investovat,“ uvedl ředitel agentury Media Age David Blažek.

Cílem marketingové a komunikační kampaně jižní Moravy je tak přivést do kraje především domácí turisty. Hlavní cílové skupiny, se kterými obsah pracuje jsou rodiny s dětmi, mladí dospělí a tzv. prázdné hnízdo, tedy lidé převážně nad padesát let, který nabízí gastronomii a dobré víno, ale také spoustu zážitků.

„Společně se sobotním spuštěním kampaně plánujeme v horizontu několika dnů také spuštění nového turistického portálu jizni-morava.cz. Ten uživatelům nabídne doslova to nejlepší z jižní Moravy, poradí jim s prověřenými výlety, ale nabídne také tipy na akce, které se, doufejme, budou konat,“ dodala Pavla Pelánová.