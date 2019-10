Kampaň na podporu značky Samsung vynáší zákazníky do stratosférických výšin

Samsung #SpaceSelfie je první kampaň na podporu značky spuštěná v Evropě pod vedením nového evropského marketingového ředitele Benjamina Brauna. Oslavuje průkopnického ducha společnosti Samsung a její neutuchající úsilí o to, aby se nemožné stalo realitou.

Logistika této kampaně je impozantní. Přetlakový balón pro výstup do vysokých výšek o velikosti půlky basketbalového hřiště se speciálně navrženým „přístrojovým vybavením“ vynese do stratosféry až do výšky 19 800 m telefon Samsung Galaxy S10 5G, který bude přijímat selfie odesílaná ze Země a bude je zobrazovat na pozadí živých záběrů naší planety. Výsledkem bude zakázková a limitovaná edice SpaceSelfie, na kterou budou moci být pyšní i ti nejnáročnější fanoušci Instagramu.

Po pořízení vlastního vesmírného snímku budou influenceři zveřejňovat upoutávky a originální obsah a budou fanoušky z celé Evropy vyzývat, aby navštívili speciálně zřízené stránky Řídicího střediska, zaregistrovali se a pokusili se získat své vlastní vesmírné selfie. Všechny obrázky jsou přenášeny do zařízení společnosti Samsung ve stratosféře a na exkluzivní zahajovací akci, která příští týden proběhne v novém zážitkovém centru společnosti Samsung na King’s Cross, oslavíme úplně první vesmírná selfie odeslaná do mobilních telefonů na Zemi.

Will Lion, Managing Partner a hlavní stratég společnosti BBH London, uvedl: „Reklamy na telefony se jedna druhé podobají jako vejce vejci. Vždy na nich vidíme krásné fotografie naleštěných přístrojů s trendy fotografiemi na displeji. Chtěli jsme se vydat trochu proti proudu a přijít s něčím, co by ukázalo, jak impozantní jsou telefony Samsung a jak uživatelům umožňují pořizovat úchvatné momentky z jejich života – a to vše z vesmíru. Možná se nám tak podaří zazářit na internetu a podpořit prodeje před Vánoci.“

Benjamin Braun uzavírá slovy: „SpaceSelfie je projekt „z jiného světa“, jehož zlatým hřebem bude telefon Samsung 5G vznášející se na samé hranici zemské atmosféry. Chtěli jsme spotřebitele vzít na cestu za hranice běžného a umožnit jim stát se součástí naší neutuchající snahy o inovace opravdu zábavným a odlehčeným způsobem. Nabídli jsme světu řadu produktů, které jako první přišly s technologickými inovacemi, a #SpaceSelfie vnáší tohoto průkopnického ducha i do našeho marketingu.“