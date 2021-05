Kampaň Prazdroje láká do hospod a podporuje hospodské v jejich restartu

Přilákat hosty zpět na zahrádky a pomoc hospodským znovu rozjet byznys po několikaměsíčním lockdownu, to je cílem právě probíhající kampaně Plzeňského Prazdroje s názvem #jsemzpátky.

Kampaň do je založená na jedinečném vztahu Čechů, kteří chodí rádi pivo, a výčepních, jenž jsou srdcem každé hospody. „Využili jsme zajímavá data z průzkumu ppm factum, která říkají, že dvě třetiny pravidelných návštěvníků hospod znají výčepní jménem, mnozí si s nimi tykají a často s nimi řeší i osobní věci. Znovu se tak nyní neotevírají nějaké anonymní hospody. Teď už můžeme zase na jedno k Igorovi, Petrovi, Marušce a dalším, které po tak dlouhé době rádi vidíme a od nichž máme jedno čepované nejraději,“ vysvětluje Zdeněk Kovář, tiskový mluvčí Pradroje.

Jako teaser zafungovala minulý týden na Youtubu a sociálních sítích písnička kapely O5 a Radeček s názvem „Díky, že jste zpátky!“. „Vzdává hold všem hospodským, kteří dlouhý lockdown vydrželi. Jen za první 4 dny od zveřejnění měla bez jakékoli podpory bezmála 30 tisíc zhlédnutí. Stala se zároveň i hudebním podkresem ve videu, ve kterém výčepní spolu s emeritním vrchním sládkem Prazdroje Václavem Berkou zvou lidi zpět do hospod a které mělo v neděli premiéru na Facebooku pivovaru,“ říká Marek Pražák, majitel agentury Svengali Communications.

„Chtěli jsme se odlišit od tradičních pozvání do hospody a vytvořit kampaň, která zapojí jak samotné hostinské v podnicích i na sociálních sítích, tak jejich hosty. Název kampaně #Jsem zpátky! vystihuje celý restart hospod, protože po dlouhých měsících jsou zpátky nejen výčepní, ale i hosté a také čepované pivo do skla. A je to vlastně i signál, že se snad pomalu vrací všechno zpátky do normálu,“ doplňuje Zdeněk Kovář.

Prazdroj nastartování hospod podpořil i unikátním „generátorem bannerů“, ve kterém si každý výčepní nebo restaurace může vytvořit svůj originální banner se svým jménem či názvem a následně sdílet na sociálních sítích. „Chtěli jsme hospodským co nejvíc zjednodušit přípravy na otevření a nabídnout jim možnosti, jak propagovat své provozovny na sociálních sítích. Jen za první 4 dny si banner vytvořilo téměř 500 hospod či výčepních,“ dodává Zdeněk Kovář.