Kampaní Láskyplný páteček Kofola upozorňuje na nedostatek lásky

Tradiční československá značka a s ní stejnojmenná firma letos přichází s inspirativním krokem. Originální cestou upozorňuje na potřebu lásky ve společnosti, se změnou začíná u sebe a k zapojení vyzývá i ostatní. Všem zaměstnancům daruje Láskyplný páteček neboli den volna na lásku.

Láska je neodmyslitelnou součástí DNA Kofoly. Slogan „Když ji miluješ, není co řešit“ se stal jedním z klíčových atributů značky. Svými kroky a kampaněmi navíc firma dokazuje, že je pro ni zcela klíčové dělat marketing založený na autenticitě. „My tomu říkáme rukodělný marketing. Ten nejenomže posiluje značku a její prodeje, ale hlavně přispívá k pozitivním změnám ve společnosti,“ uvádí Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofoly ČeskoSlovensko. „Je to styl, který jsme se rozhodli v Kofole žít a který už několik let odrážejí naše kampaně,“ vysvětluje Chalupka.

Řemeslný marketing je cestou budoucnosti

Letos se Kofola zaměřila na podporu toho, co je pro každého z nás nejdůležitější – lásky a vztahů. „Právě láska to v dnešní době nemá lehké a potřebuje naši pomoc, jak potvrdil i exkluzivní průzkum, který jsme realizovali v březnu 2023 ve spolupráci s agenturou Go4insight1. Vyšlo z něj, že většina párů má na svou polovičku v průměru méně než 2,5 hodiny denně,“ říká Dominika Múdra z agentury Wiktor Leo Burnett, která stála u vzniku konceptu kampaně. Kofola se proto rozhodla zavést Láskyplný páteček. Všem svým zaměstnancům umožňuje čerpat den volna navíc – právě na to, aby jej strávili se svou partnerkou či partnerem, případně na hledání lásky.

„Stále se mluví o pojmu „work-life balance“, ale já věřím, že je načase začít mluvit o „work-love balance“. Láska není raketová věda, ale je potřeba se o ni pečlivě starat. A jsem rád, že náš přístup zaujal i další majitele firem, se kterými se bavíme o zapojení,“ dodává majitel a náčelník Kofoly Jannis Samaras.

Autentický obraz lásky

Kampaň Láskyplný páteček je zároveň prvním krokem v nové strategii značky Kofola, která Kofolu posouvá od pouhé prezentace lásky a zamilovanosti v oblíbených TV spotech do reálného kontextu. Ten je dnes nesmírně důležitý zvláště pro mladší cílovku. „Lidé o svých vztazích stále více přemýšlí a je pro ně důležité, aby o ně v dnešním rychlém a složitém světě pečovali. Stavíme proto na autenticitě a v kampani využíváme osobnosti, které mají k lásce co říct,“ vysvětluje Lenka Tenglerová, senior brand manažerka Kofoly. „Na odborném zastřešení tématu partnerským vztahů spolupracujeme s psychoterapeutkou Markétou Šetinovou. Spoty k Láskyplnému pátečku zasazujeme do reálného prostředí a zobrazujeme v nich autentické momenty z každodenního života. V hlavních rolích navíc vystupují herci, jako například Alžběta Malá a Jiří Chadraba, kteří tvoří pár i v reálném životě,“ doplňuje Tenglerová.