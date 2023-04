Kaufland Global Marketplace se rozrůstá

Po úspěšném spuštění na Slovensku bude 12. dubna uveden do ostrého provozu i Kaufland.cz v České republice. Prostřednictvím Kaufland Global Marketplace tak mohou obchodníci prodávat na online tržištích hned ve třech zemích současně a potenciálně tak oslovit více než 56 milionů online zákazníků.

U příležitosti zahájení provozu je pro všechny obchodníky připravena early bird nabídka, kdy nehradí provize z prodeje a základní poplatky a kdy obdrží slevu 30 000 Kč na reklamy na sponzorované produkty po dobu prvních šesti měsíců od spuštění marketplace.

V České republice čeká na Kaufland.cz ve startovních blocích už více než 2 000 registrovaných obchodníků, kteří budou na novém marketplace nabízet miliony produktů, přičemž bude převažovat nepotravinářské zboží. Stejně jako na německém marketplace bude i zde nabídka zahrnovat více než 5 000 kategorií, jako je bydlení, elektronika, zahrada a hobby, kuchyně a domácnost, děti a kojenci, sport a móda.

„Včetně Kaufland.cz jsme nyní zastoupeni na online trhu ve třech zemích. Je to skvělý úspěch zatím stále ještě mladé historie Kaufland marketplace. Radost máme především z toho, že naši prodejci mohou snadno a pohodlně prodávat produkty milionům lidí v různých zemích. My jim přitom poskytujeme řadu služeb, a co je pro nás velmi důležité, také osobní podporu a konkrétní kontaktní osoby. Kaufland marketplace je tak pro obchodníky všech velikostí ideálním místem, kde mohou rychle růst, aniž by museli ztrácet čas budováním vlastních kapacit,“ vysvětluje Gerald Schönbucher, člen představenstva společnosti Kaufland zodpovědný za oblast e-commerce.

Za využívání mnoha z těchto služeb nejsou účtovány žádné další náklady. Například zařazení nabídek do příslušných multikanálových marketingových kanálů, zpracování plateb v místní měně nebo bezplatný překlad informací o výrobku zajišťuje společnost Kaufland. Nové online tržiště bude spravováno v rámci komplexního řešení Kaufland Global Marketplace, které už rok úspěšně funguje pro německé online tržiště. Důležitou roli bude v budoucnu hrát také služba Kaufland Fulfillment Service zajišťující logistiku, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.