Kaufland spustil novou reklamní kampaň

Kaufland přichází s novou unikátní kampaní s názvem „Moje první volba“ ve spolupráci s reklamní agenturou Effectivity. Kampaň bude tvořit základní kostru komunikace značky po celý rok. „Kaufland osobně“, to je hlavní myšlenka celé komunikace.

„Naše zákazníky oslovujeme jejich křestním jménem a ke každému z nich přistupujeme osobně, neoslovujeme anonymní dav,“ naznačuje princip kampaně Renata Maierl, tisková mluvčí Kaufland ČR, který byl i za rok 2019 druhým nejsilnějším zadavatelem inzerce s hodnotou 1,7 miliardy korun.

„Začínáme s Janou. Jana je v Kauflandu opravdu pravidelnou zákaznicí, protože je to jedno z nejoblíbenějších jmen v republice,“ vysvětluje Renata Maierl. „Zaměstnanci Kauflandu připravují všechno zboží s láskou, pečlivostí, a osobním nasazením pro každého našeho zákazníka. Ať už je to Jana, Jirka, Lucie, Martin či Jakub,“ doplňuje Renata Maierl. Kaufland disponuje nejširší nabídkou produktů, širokým sortimentem uspokojí potřeby většiny nakupujících. Každý ze zákazníků má rád něco jiného a v Kauflandu si najde vždy to své. I proto je Kaufland pro zákazníky první volbou.

Křestní jména budou ve vizuálních výstupech kampaně postupně přibývat. Při použití nejfrekventovanějších 30 jmen Kaufland jmenovitě osloví až 4,5 milionu zákazníků. V komunikaci se také objeví skutečná jména zákazníků. Unikátní na kampani je i fakt, že všichni, kteří v reklamním spotu představují zaměstnance Kauflandu, jimi skutečně jsou. Podle Renaty Maierl to dokazuje, že se firmě stále více daří pozitivně propojovat zaměstnance se samotnou značkou. „Příjemně nás překvapil velký zájem o interní casting pro televizní spoty. Naši kolegové a kolegyně tím ukázali, že jim na práci v naší společnosti záleží. Je pro nás důležité, aby i pro ně byl Kaufland jejich první volbou,“ dodává tisková mluvčí.