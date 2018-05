Každý druhý zákazník nakupuje na Alze přes mobilní telefon

V Česku roste obliba nákupů přes chytré telefony. Ukazují to i aktuální data tuzemského online prodejce Alza.cz. Počet objednávek z mobilního webu či aplikace u něj činí už bezmála třetinu z celkového objemu, 50 % zákazníků si nabídku e-shopu prohlíží právě z mobilních zařízení.

Nakupovat prostřednictvím chytrého telefonu mohou v Alze zákazníci dvěma způsoby: buď skrze mobilní web, nebo přes mobilní aplikaci Alza.cz, která je ke stažení zdarma.

„Z našich analýz jasně vyplývá, že Češi si stále více zvykají nakupovat z mobilních zařízení. Pokud za první čtvrtletí sečteme počet objednávek z mobilních platforem, zjistíme, že přes 28 % pochází právě ze smartphonů a tabletů. Pro srovnání vloni ve stejném období činily tyto objednávky zhruba 21 %, meziroční nárůst je znatelný. Navíc se dá očekávat, že tento trend bude i nadále sílit,“ říká ředitel mobilního a webového vývoje Alza.cz Vladimír Dědek.

Příklon zákazníků k mobilnímu nakupování naznačuje také růst obratu z těchto zařízení. Zatímco tržby z klasického webu rostly meziročně zhruba o 18 %, mobilní web posílil ve stejném období o 60 % a aplikace z pohledu obratu dokonce o 112 % u iOS, potažmo 110 % u operačního systému Android. Právě aplikace Alza.cz si u lidí získává rok od roku větší oblibu – je jednoduchá, přehledná, dostupná kdekoliv, umožňuje skenování čárových kódů a nabízí bleskový nákup doslova na pár kliknutí. Vloni se u ní návštěvnost zdvojnásobila, přičemž stránky e-shopu si na chytrém telefonu nebo tabletu prohlíží každý druhý zákazník Alzy.

Co se týče nákupních zvyklostí, vede u mobilní aplikace a mobilního webu jednoznačně levnější zboží nebo takové, kdy zákazníci přesně vědí, co chtějí. Populární jsou telefony, elektronika, příslušenství či kosmetika. Zajímavostí je, že oproti objednávkám ze stolního počítače je čas objednávání z mobilních zařízení výrazně stabilnější (ve smyslu výkyvů během dne). Odpovídá to tomu, že zatímco u počítače sedíme primárně v práci, mobilní telefon máme v kapse nestále.