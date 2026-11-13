Od 10. do 30. listopadu nabízí KFC ve všech restauracích v Česku limitovanou nabídku Masala Naan. Burgery v ní místo housky dostávají naan, indický dozlatova upečený plochý chléb.Čtyři nové burgery kombinují dvě omáčky, sladší Mango Masala a indické curry, se dvěma náplněmi: křupavým Zingerem, nebo grilovaným sýrem halloumi. Nabídku doplňují Masala hranolky a Mango Lassi Shake.
Kari má v Česku delší tradici, než by se mohlo zdát. Kuře na kari s rýží si většina lidí pamatuje ze školní jídelny a žlutá kari směs léta stála v kořence vedle majoránky. Skutečnou indickou kuchyni ale Češi začali objevovat až s tím, jak v Praze a dalších městech přibývaly indické a nepálské restaurace. Polední menu s butter chicken a naanem se pro řadu lidí stalo stejně samozřejmou volbou jako vietnamské phở. Na tuhle zkušenost navazuje i listopadová nabídka KFC, ve které naan nahrazuje klasickou housku.
Chléb, který kdysi patřil šlechtě
Slovo naan pochází z perštiny, kde jednoduše znamená chléb. Nejstarší zmínku o něm na indickém subkontinentu zanechal ve 14. století básník Amír Chusrau, který popsal dva druhy chleba, jež jedla šlechta v Dillí: tenký naan-e-tunuk a těžší naan-e-tanuri pečený v hliněné peci tandúr. Ještě v době Mughalské říše byl kynutý chléb pochoutkou pro panovnický dvůr, protože jeho přípravu ovládal jen málokdo. Mezi obyčejné lidi se naan rozšířil až v 18. století. V KFC se sice nepeče v tandúru, ale před podáním se opéká, aby měl zlatavou barvu.
Obě omáčky v nabídce stojí na koření, podle kterého dostala nabídka jméno. Masala je v indické kuchyni označení pro směs koření, jejíž složení se liší region od regionu a často i rodina od rodiny. Mango Masala ji spojuje se sladkostí manga, druhá omáčka je postavená na klasickém indickém curry. Kdo si chce vychutnat kombinaci omáček, může si dát Masala hranolky přelité oběma omáčkami a posypané sezamem, které si lze v menu vyměnit místo běžné přílohy, nebo si je objednat zvlášť.
Halloumi pro ty, kdo si kuře zrovna nedají
Burgery v nabídce si lze objednat s kuřecím masem nebo vegetariánskou verzi s halloumi – slaným sýrem původem z Kypru, který se při grilování neroztéká a drží tvar. Právě halloumi dodává burgerům jinou zajímavou chuť, kterou ocení i milovníci masa. Pro KFC jde o další krok k tomu, aby měl sýr v nabídce víc prostoru, po říjnovém uvedení stálé kategorie sýrových snacků se Smoky Cheese Donuts.
„Indickou kuchyni mají Češi rádi a hodně lidí si k ní našlo cestu přes polední menu v bistrech. Chtěli jsme ji přenést do podoby, kterou u nás zákazníci dobře znají, tedy do burgeru. Naan místo housky se v burgerech s chutěmi Indie skvěle doplňuje. A v listopadu, kdy je venku tma už před pátou, má chuť manga a kari své kouzlo,“ říká Helena Vyhnánková, marketingová manažerka KFC.