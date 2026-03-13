Kofola uvádí originální novinku Nulku

13.3.2026

Věčné notifikace, deadliny, tlak z vnějšího okolí, ale i neustálé „musíš“ a „mělo by se“. V reakci na společenský sentiment, ale i měnící se potřeby zákazníků vstupuje nápojářská společnost na trh s novým produktem – Nulkou od Kofoly.

Nulka je novým nápojem, který navazuje na tradiční ovocno-bylinkovou recepturu Kofoly. Je úplně bez cukru, zato se silným poselstvím.

„Dlouhodobou misí značky Kofola je šířit lásku a pozitivní emoce. V době, kdy jsme všichni pod neustálým tlakem povinností a věčných notifikací, kdy zažíváme permanentní stres a máme sevřený žaludek ze všech negativních zpráv, které nemůžeme ovlivnit, je těžké zůstat v pohodě a milovat. Proto vznikla Nulka, která má inspirovat každého, abychom si na sebe našli čas a dopřáli si chvíli sladkého nicnedělání,“ vysvětluje Jannis Samaras, zakladatel společnosti Kofola, díky němuž stejnojmenná tradiční značka s téměř 70letou historií přežila do současnosti. „Bezcukrové varianty kolových nápojů jsou v posledních letech výrazně rostoucí kategorií. Na trh proto přinášíme novinku, která cílí zvláště na generaci Z a svou propozicí na tento současný trend reaguje,“ dodává.

Nulkání jako nový postoj

Kofola dlouhodobě svou komunikací spojuje lidi a posiluje mezilidské vztahy. Nulka tento rozměr ještě rozšiřuje o vztah k sobě samým. Spolu s produktem tak firma do společenského života vnáší nový pojem “nulkání”.

„Věříme, že všechno začíná zdravou láskou k sobě. Když jsme v pohodě sami se sebou, máme energii být tu i pro ostatní – partnera, přátele, rodinu i kolegy,“ vysvětluje Eva Stejskalová, senior brand manažerka značky. Nulkání stojí na principu pozitivního rebelství – jemného vzdoru vůči neustálému tlaku na výkon a naopak výzvě k požitkářskému odpočinku. „Odložit povinnosti, ztišit hluk světa a dopřát si sladké nicnedělání. Na tomto principu bude stát naše komunikační kampaň,“ doplňuje Eva Stejskalová, brand manažerka značky.

Ještěr Rišo a spolupráce s Atychuje

Na vytvoření novinky se podílel streetartový umělec ATYCHUJE, jehož motivační a často ironická díla rezonují mezi mladou generací. Jeho ikonický ještěr Rišo se stal hlavním hrdinou vizuální identity produktu. „Design plechovky a etiket vznikal na základě výzkumu a testování mezi mladými dospělými a reflektuje jejich vizuální jazyk – hravý, lehce drzý, ale autentický,” přibližuje přístup Kofoly v tvorbě novinky Eva Stejskalová.

Nulka od Kofoly je již k vidění na regálech obchodů, a to v půllitrových a dvoulitrových PET lahvích. Postupně se ale objeví i v dalších formátech, včetně půllitrové plechovky, která se stane hlavním produktovým hrdinou. Launch novinky proběhl na zimním festivalu Grape, který se konal tento víkend na Kubínskej holi na severu Slovenska. Kampaň s ještěrem Rišem v ulicích, ale i v digitálu odstartuje v dubnu.

