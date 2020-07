Kofola vrací život do ulic a pomáhá oslabené gastronomii i turismu

Na 90 kino produkcí pod širým nebem, koncerty nebo zábavné rodinné dny. K tomu originální pohlednice, které mohou lidé posílat zdarma z atraktivních československých destinací, a limitovaná edice sběratelské turistické známky. Tím vším chce Kofola podpořit oslabenou gastronomii a lokální turismus.

„Pod rouškou jsme ztratili čich a schovali úsměv. Rozhodli jsme se proto, že rozvoníme Česko bylinkami a láskou a budeme šířit to, co je nám nejbližší – optimismus a dobrou náladu,“ vysvětluje Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly v Čechách a na Slovensku. „Poté, co jsme podpořili restaurace v přípravě na znovuotevření, jsme pro jejich hosty připravili speciální aplikaci Voňavé pozdravy. Díky ní je možné posílat zdarma originální pohlednice z navštívených míst. A nyní jdeme ještě dál. V průběhu léta uspořádáme na 90 venkovních kino produkcí,“ popisuje Daniel Buryš.

KOFOKINA, která Kofola realizuje ve spolupráci se společností Artinii a svými gastro partnery, budou přístupná zdarma. Svou premiéru si odbydou v posledním červnovém týdnu – a to v Praze, v Krnově, v Hradci nad Moravicí a na Slovensku v Žilině a Bratislavě. Další produkce v řadě budou následovat hned v prvním prázdninové týdnu.

Kofola chce tímto krokem podpořit nejen oslabenou gastronomii a nalákat spotřebitele k navštívení oblíbených hospod a restaurací, ale i posílit lokální turismus.

„Připojili jsme se ke kampani Prague City Tourism s názvem #vprazejakodoma a rozhodli se zpříjemnit českým turistům chvíle strávené v české metropoli,“ doplňuje Daniel Buryš. Na Střeleckém ostrově a na Výstavišti zrealizuje Kofola ve čtyřech prázdninových víkendech zábavné Rodinné dny s programem pro velké i malé.

Letní domácí turistiku pak Kofola podpoří ještě i limitovanou edicí Turistických známek, které připravila se stejnojmennou společností. Exkluzivní dřevěné známky budou dostupné v českých gastro provozech na nejrůznějších výletních trasách.

„Všemi těmito letními aktivitami se snažíme přispět k šíření dobré nálady ve společnosti, ale také k nastartování domácí ekonomiky,“ uzavírá Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly v Čechách a na Slovensku.