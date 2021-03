Kofola vstupuje do segmentu prémiových limonád s vlastní značkou Targa Florio

Společnost Kofola ČeskoSlovensko pokračuje v rozšiřování svého produktového portfolia. Na trh aktuálně uvádí novou prémiovou značku citrusových limonád, oslavující hrdiny legendárních závodů na Sicílii.

Kofola je známá tím, že do svých produktů otiskuje silné příběhy. „Hledali jsme místo, kde se pěstují nejlepší citrusy na světě, a nebylo co řešit: slunná Sicílie. Když jsme přemýšleli o názvu, chtěli jsme, aby byl spojen s touto oblastí,“ přibližuje zrod prémiové limonády Jana Klimková, Brand Manager značky Targa Florio. Název a celkový design novinky proto odkazuje na stejnojmenný historický automobilový závod Targa Florio, který se na Sicílii pořádal již od roku 1906. Tematice extrémně náročného závodu odpovídá i positioning a klíčové charakteristiky značky. Podle Jany Klimkové byl silný příběh závodu pro značku stěžejní inspirací: „Targa Florio byl neuvěřitelně náročný. Závod je pro nás symbolem hrdinství, odvahy a výjimečnosti. Závodníci museli se závodními auty z počátku 20. století zdolat v horském terénu na úzkých cestách se šotolinovým povrchem stovky ostrých zatáček.“

Retro-historický sentiment brandu se odráží i na etiketě. Stylizace dobového závodníka pro návrh loga Targa Florio probíhala pomocí 160 let staré fotografické techniky, při které se obraz vyvolává na plechové desky. Výsledek se stal základem etikety, obsahující hlavní sdělení produktu a značky. Unikátním designem se může chlubit i skleněná lahev o objemu 0,25l, ve které bude limonáda dostupná zejména pro segment HoReCa a gastro. „Tato specifická lahev byla navržena speciálně pro Targu Florio. Vsadili jsme na minimalistickou etiketu, masivní sklo s dvojitým dnem a ozdobným hrdlem, představující závodní trofej,“ doplňuje Klimková.

Novinka zapadá do celkové strategie společnosti. Ta vedle své vlajkové lodi v podobě tradiční ovocno-bylinkové Kofoly staví dlouhodobou stabilitu a rozvoj také na expanzi do nových tržních segmentů. Uvedením značky Targa Florio pokračuje Kofola v rozšiřování produktového portfolia o nápoje z kvalitních a autentických surovin. „Prémiové limonády považujeme za velmi zajímavou příležitost na trhu. Lidé stále víc řeší kvalitu toho, co jedí a pijí. Proto jsme zvolili vyšší obsah ovocné šťávy a suroviny od rodinných firem se šetrným vztahem k přírodě,“ uvádí Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofoly ČeskoSlovensko.

Kofola do svých produktů dává srdce. Proto si na vývoji limonády dala opravdu záležet a celkově jí proces zabral více než tři roky. „Když jsme se dostali k surovinám ze Sicílie, věděli jsme, že jsou to ty pravé. Říká se, že se na Sicílii pěstují jedny z nejlepších citrusů na světě. Při hledání správné chuti jsme pak testovali různé alternativy slazení jako je fíkový nebo datlový sirup. Zkoušeli jsme chuť ozvláštnit přídavkem aromatických bylin, typických pro jižní kraje. Namíchali jsme stovky vzorků. Nakonec se ale ukázalo, že nejlepší je čistá a výrazná ovocná chuť, která je tak pro Targu Florio typická,“ popisuje Petr Pravda, ředitel oddělení kvality a vývoje Kofoly.

Citrusová limonáda Targa Florio bude k dispozici ve třech příchutích: pomeranč, krvavý pomeranč a citrón.