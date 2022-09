Komunitní chaty umožní nové formy konverzací ve skupinách i v Messengeru

Společnost Meta začala mezi uživateli testovat možnost vytváření komunitních chatů v aplikaci Messenger. Nová funkce umožní lidem ve skupinách zakládat hromadné chaty i hovory a zvát ostatní uživatele, aby se ke skupině a jejím konverzacím připojili.

Komunitní chaty poskytnou možnost budovat ve skupinách silnější vazby a diskutovat o tématech v různých formátech – textově, zvukově či pomocí videa. Novinka spojuje to nejlepší z Messengeru a facebookových skupin, aby se uživatelé mohli spojit kdy, kde a jak chtějí.

Lidé budou moci díky novince zahájit konverzaci na určité téma a získat odpovědi v daném okamžiku, místo aby čekali, až se ostatní vyjádří k jejich příspěvku. Ve facebookové skupině půjde chaty uspořádat do kategorií, aby ostatní členové skupiny snadno našli to, co je nejvíce zajímá. Například skupina fanoušků kapely může mít kategorii „Nejnovější zprávy“ s chaty věnovanými vydání nových alb, termínům turné a dalším aktivitám skupiny.

Správci budou moci spustit otevřený chat s libovolným členem skupiny, chat o událostech pro výlety nebo setkání, chat pro administrátory určený pouze k prohlížení a oznamování aktualizací v rámci celé skupiny a chat určený pouze pro administrátory pro spolupráci s administrátory a moderátory. Správci mohou také vytvářet audio kanály, aby členové skupiny mohli sdílet živé komentáře k události nebo přijímat podporu v reálném čase. V současné době se může do audio kanálu najednou připojit až 30 lidí a účastníci mají možnost zapnout video.

Například správce facebookové skupiny pro studenty chemie může vytvořit audio kanály pro studijní skupiny v období závěrečných zkoušek a účastníci mohou zapnout video pro živé doučování. Komunitní chaty jsou přístupné pouze členům skupiny.

Vzhledem k veřejnější povaze komunitních chatů Meta vyvinula širokou sadu nástrojů, které správcům pomáhají snadno spravovat chat i audio. Patří sem možnosti moderování, jako je blokování, ztlumení nebo pozastavení členů skupiny a odstranění členů nebo zpráv, a také funkce Admin Assist, která správcům umožňuje nastavit vlastní kritéria, která automaticky pozastaví uživatele, odstraní nahlášené zprávy a zastaví odesílání zpráv od nezpůsobilých autorů nebo obsahujících obsah porušující pravidla. Členové komunitních chatů mohou také kdykoli nahlásit zprávy správcům skupiny nebo společnosti Meta, zablokovat uživatele nebo chat opustit.