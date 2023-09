Košík v nové reklamní kampani apeluje na rodiče

České domácnosti se v průzkumu Košíku shodují, že při nákupu pomůcek do školy budou muset sáhnout opět hlouběji do kapsy. Počítají s tím, že si připlatí asi 300 korun na jednoho školáka (loni to bylo o 250 korun více). Nákupům zároveň chtějí obětovat poslední předškolní víkend.

A jednoznačně se shodují, že nákupy věcí do školy je spíše stresují – především kvůli tomu, že jsou nepříjemným kontrastem mezi prázdninovou pohodou a běžnou pracovní a školní rutinou.

Na to se rozhodl online supermarket Košík reagovat v rámci své back to school kampaně. S myšlenkou „Objednejte sešity i nanuky třeba z chalupy“ připomíná rodičům, že skočit z letní pohody do nákupního šílenství posledního předškolního týdne vůbec není nutné.

„Já osobně jsem návraty do školy nikdy neměl rád. A ani jako rodiče mě ten poslední hektický týden netěší. Soustředili jsme se tedy na to, abychom odstranili dva základní problémy – nutnost obětovat poslední dny prázdnin běhání po obchodech a strach z toho, že pomůcky budou stát víc, než jsme počítali,“ vysvětluje Jan Vašíček, šéf marketingu Košík.cz.

Od Karových Varů po Zlín a Ostravu

V kampani, která bude mimo jiné intenzivně cílit i na nové zákazníky Košíku z regionů, se online supermarket zaměřil na své nejsilnější stránky. Na obrazovkách v regionální MHD a CLV vitrínách 12 krajských měst bude prezentovat šíři nabídky, která je větší než v běžném supermarketu, ale také ceny, které nepřestává dorovnávat podle vlastního cenového monitoringu. A samozřejmostí je i doručení nákupu na dvě třetiny adres v Česku.

Samozřejmostí je podpora digitálních formátů, jako jsou online videa nebo skinování stránek. Velkou část kampaně bude tvořit také podpora na sociálních sítích. Zde se mimo jiné protne s pokračující letní kampaní Košíku, která představuje v sykotu grilu rozmanitosti světové kuchyně.

„Chceme tak Česko v komunikaci přesvědčit, že léto rozhodně nekončí a měli by si ho se svou rodinou užít do posledního teplého dne. A že Košík je v tom s nimi. Jsme připraveni jim přivézt nákup, kde budou mít nejen výtečné maso na gril, ale i sešity pro školáky. První tašku do školy tak budou moci připravit okamžitě po návratu z prázdnin, aniž by museli vyrazit do jediného obchodu,“ zmiňuje Jan Vašíček.

Košík dokáže přechroustat i seznam od paní učitelky

Košík chce i letos dostát příslibu, že u něj i nový zákazník dokáže první objednávku vytvořit během několika málo minut. Veškeré zboží do školy je tak na základě běžných školních seznamů sestaveno na vlastní stránce. Ta nabízí vše od výbavy penálů po aktovku.

Zároveň nezapomněl na celou řadu praktických funkcí. Při hledání zboží je tak možné nahrát kompletní seznam zaslaný paní učitelkou nebo panem učitelem a stránka každému vygeneruje předvýběr položek přesně na míru. A samozřejmostí, která potěší, je možnost plnit jeden společný košík oběma z rodičů.