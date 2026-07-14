Křišťálové Toblerone od společnosti Swarovski

Co se stane, když se ikonická švýcarská čokoláda spojí s jedním z nejslavnějších jmen ve světě křišťálového umění? V duchu hesla „Never Square“ (Čtvereček nikdy) vznikne něco nečekaného, krásného a s dobročinným přesahem. Společnost Toblerone představila projekt The Ultimate Gift (Nejlepší dárek).
Ústředním prvkem je křišťálové Toblerone Crystal Bar vyrobené společností Swarovski. Jde o vzácnou sérii ručně vyráběných křišťálových replik originální čokolády, dárku, který si mnoho lidí neodmyslitelně spojuje s cestováním. Tvarem důvěrně známá, provedením pozoruhodná. Každá tyčinka je individuálně číslovaná, certifikovaná a jedinečná.
Od 1. do 31. července 2026 budou mít cestující na vybraných světových letištích (Atény, Dillí, Dauhá, Dubaj, Frankfurt, Madrid, New York JFK, Singapur a Curych) jedinečnou příležitost zapojit se do aukce o křišťálovou tyčinku Toblerone Crystal Bar vyrobenou společností Swarovski.
Každá aukce je propojena s lokální charitativní organizací, kterou si vybralo samo letiště. 100 % z vydražené částky bude věnováno právě této organizaci. Do aukce se může zapojit kdokoli z celého světa, protože účast není podmíněna cestováním. Přihazovat je možné online (platí všeobecné obchodní podmínky), stačí kliknout zde pro vstup na aukční web a zde pro bližší informace o charitativních organizacích.
Značka Toblerone se zrodila ve Švýcarsku v roce 1908. Její trojúhelníkový tvar z ní udělal jednu z nejznámějších siluet na světě. Pro generace cestovatelů představuje tradiční dárek, který vozí domů: malý, ale luxusní kousek Švýcarska, který vždycky potěší.
Za vytvořením křišťálové Toblerone Crystal Bar stojí společnost Swarovski, která je synonymem pro nepřekonatelnou kvalitu, řemeslné zpracování a kreativitu. Tato tradiční značka, založená v roce 1895 v Rakousku, navrhuje, vyrábí a nabízí nejen prvotřídní křišťály a syntetické kameny, ale také hotové produkty, jako jsou šperky.
Obě značky spojuje více než jen alpský původ. Sdílejí přesvědčení, že kvalita není detail, ale samotná podstata. Že věci, které stojí za to tvořit, se mají vyrábět precizně.
Výsledkem je Toblerone Crystal Bar vyrobená společností Swarovski. Nezaměnitelný trojúhelníkový tvar, který v sobě ukrývá bohatou chuť, se tak díky křišťálovému mistrovství Swarovski proměnil v luxusní artefakt.
Iain Livingston, prezident Toblerone & World Travel Retail, říká: „Toblerone bylo vždy víc než jen čokoláda. Je to rituál, symbol cestování a jeden z nejuznávanějších dárků na světě. Vytvoření tyčinky Toblerone Crystal Bar vyrobené společností Swarovski je přirozeným vyjádřením toho, kým jsme: značkou, která bere vážně kvalitu, nikoli sama sebe. Projekt The Ultimate Gift podpoří skvělé projekty, které pomáhají měnit svět k lepšímu.“