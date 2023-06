Krušovice chtěly uvedením nového ležáku vybočit z řady

Tým FLO, který je součástí konzultační skupiny Mind2FLO, stojí za novou komunikační kampaní pivovaru Krušovice ze skupiny Heineken. Agentura zaštítila kompletní strategii a kreativu kampaně, jejímiž hlavními tvářemi se stali otec a syn Polívkovi.

Kampaň, která uvádí na trh nový český ležák Bohém, byla nasazená v červnu a poběží s přestávkami do konce roku na většině komunikačních kanálů. Zadáním bylo přijít s netradičním konceptem, který vybočí ze stereotypu pivních kampaní.

Integrovaná kampaň vznikla na podporu uvedení nového ležáku Bohém z dílny pivovaru Krušovice. Jejím cílem přitom bylo vybočit z obvyklých reklamních klišé a klasických postupů spojených s komunikací pivních značek. Ty se až na výjimky zaměřují na kvalitu surovin a příjemné posezení s přáteli. Koncept pro uvedení ležáku Bohém těží ze vztahu otce a syna Polívkových, vtipně dramatizuje mezigenerační střet a rozehrává příběh od romatického začátku k bohémské jízdě v druhé fázi kampaně.

„Naše zadání bylo velmi ambiciózní a spojené s velkými očekáváními, která byla splněna bezezbytku. Chtěli jsme nejen vystoupit z řady, ale hlavně podpořit vnímanou kvalitu produktu, a proto jsme zvolili na české poměry odvážný přístup založený nejen na funkčních, ale hlavně emočních benefitech,” dodává Jiří Coufal, Group Brand Manager značky Krušovice spadající do portfolia Heineken.

Kreativní koncept o dvou fázích: od romantiky k bohémské jízdě

Netradiční pojetí komunikační kampaně doplňuje podobně výjimečné mediální nasazení. Strategii totiž tvoří dvě odlišné fáze s různou TV stopáží, nasazené s časovým odstupem. Navíc jsou obě fáze na první pohled zdánlivě odlišné.

Nejprve lyrický Básník rozehrává příběh, který o dva týdny později vrcholí ukázkou nespoutaného bohémství ve spotu Bohém. První fáze stojí na produktových vlastnostech, které představuje mladý básník v podání Vladimíra Polívky. Ten recituje příběh původu, složení a jedinečné chuti lahodného moku z prémiového žateckého chmele a křivoklátské vody. Konec spotu svým dramaturgickým záměrem klade nezodopovězené otázky a budí zájem o pokračování příběhu.

Navazuje druhá fáze, která diváky posune k imageové podívané na téma bohémství. Bolek Polívka za hudebního doprovodu skupiny Carry The Throne ukazuje Vladimírovi, co to znamená být skutečným bohémem. Výsledkem je výpravný spot s filmovou estetikou. „Jsme rádi, že díky vstřícnému přístupu a odhodlání celého marketingového týmu značky Krušovice jsme měli volnost v kreativnímu přístupu k tvorbě integrované komunikační kampaně, která navíc vznikla v rekordně krátkém čase,“ říká Petr Kroupa, Head of Comms, FLO.