Kup, zaregistruj a vyhraj. KFC a Pepsi letos poprvé odměňují každého soutěžícího

KFC a Pepsi na český trh vracejí soutěž, která se stala pevnou součástí společného kalendáře obou značek. Mechanika zůstává jednoduchá. Zákazník si v kterékoli restauraci KFC koupí jídlo obsahující kuřecí maso spolu s nápojem Pepsi, účtenku zaregistruje na webu vyhrajskfc.cz a od té chvíle hraje o jednu ze 402 cen, včetně MacBooku a iPhonu.
Letos poprvé vyhrává každý
Zásadní změnou oproti minulým ročníkům je odměna za každou zaregistrovanou účtenku. Každý, kdo účtenku zaregistruje, dostane kupon na zvýhodněnou nabídku, který může uplatnit při další návštěvě KFC. Hlavní ceny tak přestávají být jediným důvodem, proč se do soutěže zapojit, a registrace každé účtenky se stává výhodnou sama o sobě.
„Soutěž s Pepsi pořádáme každý rok a každý rok se ptáme, co na ní zlepšit. Letos jsme došli k tomu, že nechceme, aby většina lidí odcházela s prázdnou. Kupon pro každého registrovaného je pro nás způsob, jak poděkovat všem, kdo se zapojí, a zároveň je pozvat zpátky k nám,“ vysvětluje Helena Vyhnánková, marketingová manažerka KFC.
Výběr cen KFC přizpůsobilo své cílové skupině. Na vrcholu stojí šest notebooků Apple MacBook Neo a šest telefonů iPhone 17, k nim se přidává šestice přenosných laserových projektorů XGIMI MoGo 4 v setu 4v1 a šest sad sluchátek Beats Studio Pro. Hlavní ceny se losují průběžně po celou dobu soutěže, takže každý týden putuje k jednomu ze soutěžících jeden MacBook, jeden iPhone, jeden projektor i jedna sada sluchátek. Dalších 42 výherců získá bezdrátová sluchátka Beats Solo Buds a 336 soutěžících odejde s dárkovou poukázkou KFC v hodnotě 500 Kč. Výběr výherců proběhne slosováním a výherce bude kontaktovat pořádající agentura.
Spojení KFC a Pepsi není pochopitelně žádnou novinkou, ale časově přesahuje ještě dále, než je přítomnost obou značek v Česku. V roce 1986 koupil koncern PepsiCo celou síť KFC a provozoval ji celé desetiletí, než v roce 1997 vyčlenil své restaurační značky do samostatné společnosti, z níž se později stal dnešní Yum! Brands. Pepsi zůstala nápojovým partnerem KFC i po rozdělení a tato vazba platí dodnes na většině trhů včetně toho českého, kam KFC vstoupilo v roce 1994. Společná soutěž je tak pokračováním vztahu, který by se dnes dal nazvat už jako historický.
„V Pepsi máme partnera, který nejen rozumí tomu, jak funguje rychlé občerstvení a jak se chová náš zákazník, ale zároveň patří k tomu, co si lidé s návštěvou KFC přirozeně spojují a co mají rádi. Soutěž proto nestavíme jako jednorázovou akci, ale jako formát, který tu spolupráci mezi námi udržuje. Letošní ročník je zatím největší, co se týče počtu cen i počtu lidí, které dokážeme odměnit,“ dodává Vyhnánková.
Soutěž platí pro nákup v restauraci, u Drive Thru okénka i pro objednávky předem s vyzvednutím v restauraci přes KFC Collect. Nevztahuje se na rozvoz a na položky ze snídaňového menu. Účtenka musí obsahovat alespoň jeden produkt s kuřecím masem a alespoň jeden nápoj Pepsi. Kompletní pravidla jsou k dispozici na vyhrajskfc.cz. Soutěž trvá od 1. září do 12. října 2026.