LCG New Media vyhrála s kampaní na podporu dárcovství plazmy hlavní cenu

V rámci konference o digitálním marketingu WebTop100 probíhá každoročně soutěž digitálních projektů. Absolutním vítězem letošního ročníku, který se tentokrát konal kvůli pandemii online, se stala digitální agentura LCG New Media s kampaní na podporu dárcovství plazmy pro klienta MAPO plasma.

Na absolutním vítězi se porota shodla 100 % hlasů. Zároveň projekt vyhrál i kategorii Výkonnostní kampaň roku.

LCG New Media vyhrálo v soutěži digitálních projektů s kampaní, jejímž cílem bylo vrátit po jarním lockdownu návštěvnost odběrového centra MAPO plasma na původní předcovidová čísla. Podařilo se to díky apelu na dárce jako na superhrdiny, kteří mohou zachraňovat životy. Kampaň se obešla bez toho, aby se komunikovaly cenové odměny za dárcovství, které se běžně u těchto aktivit komunikují.

„Po úspěšném vstupu na trh koncem roku 2019 jsme s MAPO plasma řešili poměrně složitou situaci. Kvůli omezení z důvodu covid-19 jsme se totiž dostali skoro na začátek, pokud jde o počty dárců. I tato zařízení musela být na nějaký čas uzavřena a po znovuotevření se lidé báli kamkoliv chodit, natož pak do zdravotnického zařízení. Náš kreativní tým napadlo postavit kampaň na konceptu hrdinů. Komunikace vyzývala ty, kdo mohou, aby darovali plazmu a podpořili ty, kteří ji potřebují. Vtipným doplněním plášťů odkazujících na superhrdiny se toto podařilo a uchytilo v online prostředí. To, že koncept zafungoval a lidé začali chodit do zařízení, je vidět na číslech, která se vrátila na původní úroveň v poměrně krátkém čase,” říká Vojtěch Lambert, CEO LCG New Media.

Celkem se do soutěže přihlásilo 160 českých projektů, které ohodnotilo a zpětnou vazbu jim poskytlo 14 expertů na jednotlivé oblasti digitálního marketingu. Vyhlášení výsledků soutěže Webtop100 proběhlo 19. listopadu online z moderního virtuálního studia během stejnojmenné konference o digitálním marketingu.