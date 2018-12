Legrace i inspirace s novou edicí Kinder Surprise

Od nového roku se můžete těšit na zbrusu novou edici plnou báječných překvapení. Uvnitř křehkých čokoládových vajíček na vás čeká celkem osm nebojácných Mimoňů, kteří se vydávají na cestu kolem světa.

Především pro malé slečny pak budou připraveny i speciální Kinder vajíčka s inspirativní figurkou Barbie. Malí žlutí Mimoni nepatří zrovna mezi velké myslitele, o to zábavnější ale tyto žluté postavičky a jejich na hlavu postavené nápady jsou. Jejich filmové příběhy se zloduchem Gruem ve filmech Já, padouch, ale i jejich samostatná jízda přímo ve filmu Mimoni nadchly i milovníky lahodných čokolád Kinder. Věčně hladový Stuart, roztomilý Bob i neohrožený Kevin se proto schovají do Kinder Surprise a vykouknou na mlsné jazýčky jako to pravé žluté překvapení.

V další speciální edici se zase malé slečny mohou těšit na figurky od jedné z nejpopulárnějších hraček na světě – malá panenka Barbie se rozhodla povzbudit všechny malé snílky a dodat jim kuráž při cestě za životním snem. „Můžeš být, čímkoli jen budeš chtít!“ vzkazují Barbie svým fanynkám a samy jdou příkladem. V Kinder vajíčku se totiž ukrývá hrdá Barbie atletka, pekařka, pilotka nebo skateboardistka a další úspěšné profesionálky.