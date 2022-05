Letiště Praha spolu s CzechTourism a Prague City Tourism lákají turisty do české metropole

Zástupci Letiště Praha, agentury CzechTourism a Prague City Tourism společně pracují na návratu turistů do hlavního města České republiky. Spolupráce je podpořená zahraniční marketingovou kampaní ve vybraných zemích.

Cílem společného úsilí všech tří subjektů je zrychlit návrat turistů do Prahy a České republiky ze zemí, které umí generovat nejen zajímavé objemy turistů, ale i výše příjmové skupiny. Podle dat Českého statistického úřadu přijelo do tuzemských hotelů v prvním čtvrtletí letošního roku 2,8 milionů hostů. Loni se jednalo pouze o zhruba 280 tisíc a převažovali rezidenti. Nejčastěji Českou republiku navštěvovali lidé ze sousedních zemí.

Letiště Praha se soustředí na podporu trhu ve Spojených státech, CzechTourism na Blízkém Východě a Prague City Tourism podpoří poptávku po cestách do České republiky na vybraných evropských trzích a v Izraeli. „Naším cílem je podpořit obnovení přímých leteckých spojení a poptávku po cestách do metropole a dále do celé České republiky. Praha je, a vždy bude, největším lákadlem pro cestující ze zahraničí. Právě na základě jejich poptávky budou přibývat letecká spojení, která budou k dispozici i Čechům. Ti pak budou mít víc možností k návštěvě a výběru destinací v zahraničí,“ říká ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip. “S marketingovou podporou počítáme také pro příští rok, protože navazování leteckých spojení je dlouhodobou záležitostí, zejména v případě dálkových linek, jejichž další obnovu a rozvoj očekáváme v následujících letech,” dodává Jaroslav Filip.

Ze zahraničních turistů chybí nejvíce cestující z Asie a Ruska. Czechtourism proto aktuálně obrátil zaměření své kampaně na 14 vybraných zemí světa, především Saudskou Arábii a Kuvajt, jejichž obyvatelé by tento výpadek mohli nahradit. „Česká republika je na turisty připravena. Roli hrají také přímá letecká spojení, na kterých dlouhodobě pracujeme právě s Letištěm Praha. Věříme, že i díky těmto aktivitám dojde v brzké době k nárůstu příjezdů do České republiky ze sousedních a blízkých zemí,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Věřím, že pozitivní roli sehrají i novinky letošní sezóny, naprosté unikáty, které v České republice máme. A to nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721 či Muchova stezka. Lákadly mohou být i neobjevené skvosty, které chceme představit.“

Prague City Tourism pak investuje do podpory na hlavních evropských trzích. „Naše společnost v červnu spustí digitální kampaň Stay in Prague. Využijeme k tomu behaviorální data společnosti Mastercard, abychom cílili na vybrané skupiny lidí, které zajímá historie, památky, kvalitní služby nebo gastronomie a v Praze v průměru stráví více nocí a tím pádem zde utratí i více peněz,“ dodává předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

Konkrétním cílem Letiště Praha je obnova a další rozvoj dálkových linek v následujících letech. Tyto linky pak budou generovat takzvaný udržitelný příjezdový turismus, pro který je charakteristický skutečný zájem o Českou republiku a zdejší kulturní a společenský život, delší pobyty a vyšší rozpočet návštěvníků například na využití kvalitních služeb.