Letní kampaň značek Orbit a Airwaves cílí na řidiče

Koncept pod heslem „Dojeďte svěží“ bude komunikován v místech prodeje a podpořen PR aktivitami, bannerovou a radiovou kampaní a doplněn spoluprací s několika influencery. Na Facebooku Orbit Klub navíc probíhá soutěž o víkendový pobyt včetně plné nádrže a zásoby žvýkaček bez cukru.

V dnešní době lidé tráví na cestách mnoho času, auto se téměř stává jejich druhým domovem. V období letních cest, výletů a dovolených to platí více než jindy. Dle nedávného průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost MARS* do této skupiny patří i Češi a přes 70 % českých řidičů si jízdu v autě užívá. Téměř 70 % dokonce jezdí nejraději na dovolenou právě autem. Na svých cestách rádi sázejí na vlastní dovednosti i sebejistotu a k orientaci například s oblibou používají mapu (50 %). Dorazit do cíle svěží, s jistotou a v pohodě jim napomáhají příjemné maličkosti, jako je žvýkačka bez cukru. Na cestách ale řidiči narážejí i na překážky – a nepřítelem jsou si většinou oni sami: Mezi nejčastější věci, které dokáží řízení znepříjemnit, ovlivnit pozornost i sebedůvěru za volantem, patří vlastní vnitřní pocity – únava, stres, spěch, nejistota anebo pocit nekomfortu. Pocit sebejistoty za volantem přitom při svých cestách oceňuje téměř 90 % českých řidičů a třeba právě žvýkačka bez cukru, jejíž žvýkání přispívá k dobrému pocitu a dodává celkový pocit svěžesti, k němu může napomoci.

„Lidé tráví v dnešní době v autě, na cestách, stále více času a značky žvýkaček bez cukru Orbit a Airwaves představují prostředek, díky němuž se mohou cítit dobře kdykoli jsou v pohybu, a dorazit tak do cíle psychicky i fyzicky svěží. Spojení ‚Dojeďte svěží‘ vyjadřuje snahu dopřát řidičům pocit svěžesti a komfortu po cestě i v cíli,“ dodává brand manažerka značky Orbit pro střední Evropu Erika Havrillová.

Kromě klasické in-store komunikace jsou do kampaně zapojeny také OOH aktivity, bannerová kampaň, radiové spoty, soutěž na Facebooku Orbit Klub, PR kampaň a spolupráce se známými tvářemi a influencery. Pro tyto účely byl osloven známý český moderátor Leoš Mareš a zpěvačka Monika Bagárová, kteří kampaň podpoří na svých sociálních sítích.

Kampaň „Dojeďte svěží“ promuje žvýkačky Orbit v dóze a také letošní novinku Orbit Bubblemint v dóze se 46 ks dražé. Zároveň představuje na trh nově uvedené žvýkačky Airwaves v příchutích Cassis a Extreme v dóze s 46 ks dražé, které skvěle pasují právě do auta.